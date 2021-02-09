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Türlü yemeği nasıl yapılır? Etsiz türlü yemeği tarifi

Kolay türlü yemeği tarifi | Hem kolay hem de leziz bir tarif arıyorsanız; türlü yemeğini hazırlayabilirsiniz. Peki, etsiz türlü yemeği nasıl yapılır? Denenmiş türlü yemeği | Tam ölçülü türlü

Yeniakit Publisher
2021-02-09 22:18:00 -
Türlü yemeği nasıl yapılır? Etsiz türlü yemeği tarifi

Türlü yemeği yapılışı | 'Bugün ne pişirsem?' sorusunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, türlü yemeği tarifi…

Etsiz türlü yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 2-3 yeşil biber
  • 3 adet patlıcan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Sıcak su

Türlü yemeği nasıl yapılır?

Soğanı ve sarımsağı doğrayın.

Tencereye zeytinyağını alıp soğan ve sarımsağı soteleyin.

Salçayı tencereye alın.

Alacağı soyup doğradığınız patlıcanları tencereye alıp soteleyin.

Biber, patates ve havucu doğrayıp onları da tencereye alın.

Tuz ve karabiber ilave edin.

Ardından yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Yemeğinizi kısıt ateşte pişirin.

Afiyet olsun.

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