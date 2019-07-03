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Turlarla geliyorlar, tarlada beğenip adresine gönderilmesini istiyorlar

Antalya’da Anadolu’nun dört bir yanından toplanan binlerce el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırıldıktan sonra yüzlerce dönümlük tarlaya seriliyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
Turlarla geliyorlar, tarlada beğenip adresine gönderilmesini istiyorlar

Antalya’da Anadolu’nun dört bir yanından toplanan binlerce el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırıldıktan sonra yüzlerce dönümlük tarlaya seriliyor. Rengarenk görüntüsüyle görsel şölen sunan halılar, yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi haline geldi. Bölgeye turlarla gelen turistler arasında, tarlada gördüğü halıyı beğenip adresine gönderilmesi için ev adresini verenler oluyor.


Türkiye’nin dört bir yanından toplanarak Antalya’nın Döşemealtı ilçesine getirilen binlerce el dokuması halı ve kilimler, yüzlerce dönümlük tarım ve boş arazilere seriliyor. Yaz aylarında hasadı biten araziler, boşalan tarım arazileri hali işletmelerine açılıyor. İşletmeler, aralarında tarihi olanlarının da yer aldığı halı ve kilimleri, restore edip, mikroplarından arındırıyor. İlk olarak temizlik işlemi gerçekleştirilen halılar, daha sonra uzun tüyleri kısaltılıyor, ardından güneşe konularak renklerinin solarak pastele dönüşmesi sağlanıyor. Halıların sıcak havada aynı zamanda da kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanıyor.



24 saat gözetim altındalar


Yüzlerce dönümlük araziye tarım işçileri tarafından serilen halıların görüntüsüyse görsel bir şölen oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların, yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat gözetim altında tutuluyor. Tüm yaz ayı boyunca tarlada tutulan halılar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Halılar, Eylül ayında toplanarak yurt içi ve yurt dışındaki satış bölgelerine gönderiliyor.



“Modern bir şekilde piyasaya sunmaya çalışıyoruz”


49 yıldır halıcılıkla uğraşan işletme sorumlusu Zeki Altınel, bitkilerden elde ettikleri kök boya ile halıları boyadıklarını ve çeşitli işlemlerden geçirdiklerini anlattı. Altınel, “Yıkayıp temizledikten sonra içlerindeki bütün kimyasal boyaları arındırılarak güneşe seriyoruz. Güneşle, içerisindeki boyaları da arındırmaya çalışıp, iç piyasaya modern bir şekilde sunmaya çalışıyoruz” dedi.


Teknolojinin gelişimiyle birlikte halılarda kimyasal ve sentetik arttığına işaret eden Altınel, “Burada görmüş olduğunuz halılardan yüzde 40’ı el dokuma halıları. Çoğu ihraç oluyor, iç piyasada el halısına rağbet yok. Eskiden gelin çeyizine mutlaka el halısı olurdu, şimdi artık o yok. Makine halısına dönüldü, bu da kimyasal ve sentetik oluyor” diye konuştu.



“Adresine isteyen turistler oluyor”


Restore edilen halıların arasında tarihi halılar olduğunu ifade eden Altınel, Anadolu’nun dört bir yanından binlerce halıyı burada işlediklerini dile getirdi. Altınel, halılardaki el sanatına dikkat çekerek, “Osmanlı’dan gelme, Kars’tan tutun İç Anadolu, Antalya, Ege, Kırşehir, Ürgüp gibi her tarafta dokunan bir el sanatı var bizde. Burada halılarımızı restore ederek iç ve dış piyasaya sunuyoruz” ifadelerini kullandı.


Yerli ve yabancı turistlerin halı ve kilimlere ilgi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Altınel, “Fotoğraf çekmeyi boş verin, burada beğenip adresine gönderilmesini isteyen turistler oluyor” diye konuştu.



Günde 500 halı seriliyor


Güneşin altında çalışmanın zor olduğunu ancak ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını dile getiren işçilerden Hüseyin Çakmaz da, tarlaya günde 500 halı serdiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
  1. sanat
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