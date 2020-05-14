Türkülere konu olan "Iğdır'ın al alması" bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun elma üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Iğdır'da bu yıl "al elma"da yüksek rekolte öngörülüyor.

İklimi ve coğrafi koşulları nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak adlandırılan Iğdır'da, birçok sebze ve meyve üretiliyor, bunların yanında elma da en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alıyor.

Lezzeti ve kendine has aromasıyla türkülere konu olan "Iğdır'ın al alması", 18 bin dekarlık alanda yetiştiriliyor.

Bölgenin en fazla talebin geldiği meyvelerinden Iğdır elmasında bu yıl rekoltenin, olumlu seyreden hava şartları sayesinde 50 bin tona ulaşması bekleniyor.

Elma bahçelerinde hummalı bir şekilde bakım çalışmaları yapılırken, bahçelerin görsel güzelliği de görülmeye değer görüntüler sunuyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır elmasının Türkiye'de üne kavuşan meyvelerden biri olduğunu söyledi.

Elmaya, Türkiye'nin her yerinden talep geldiğini ifade eden Yolcu, "Iğdır tüm ürünleriyle doğuda gerçek anlamda bir üretim merkezidir. Kayısıyla anılıyoruz fakat Iğdır'ın elması da çok meşhurdur, hatta 'Iğdır'ın al alması' diye şarkılara konu olmuştur." dedi.

Kentte bu yıl üretimin 18 bin dekarlık alanda gerçekleştirildiğini belirten Yolcu, "Rekoltenin yaklaşık 50 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Hasat sonrası elmaları çevre illere, tanıdıklara tanıtım amaçlı gönderiyoruz. Bütün vatandaşlar gerçekten elmanın ayrı bir tadı ve Iğdır'a has bir aroması olduğunu söylüyor." diye konuştu.

- "Ürünlerimizi tüketenler tekrar o ürünü arıyor"

Yolcu, Iğdır'ın topraklarının çok verimli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu güneş, bu iklim ve bu toprak bir araya geldiği zaman elmaya ayrı bir aroma veriyor. Ürünlerimizi tüketen tüm vatandaşlarımız tekrar o ürünü arıyor. Elmamız genellikle iç piyasada tüketiliyor. Elma, ilimizde bakanlığımızca desteklenmiş soğuk hava depoları vasıtasıyla depolanıyor ve ülkemizde yurdun doğusuna da batısına da satılıyor."