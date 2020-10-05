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Ekonomi TürkTraktör, New Holland ve Case IH ile pazardaki liderliğini 14. yıla taşıyor
Ekonomi

TürkTraktör, New Holland ve Case IH ile pazardaki liderliğini 14. yıla taşıyor

TürkTraktör, 2006'dan beri kesintisiz devam eden pazar liderliğini zorlu salgın dönemine rağmen yılın 8 ayında da sürdürdü - Şirket, ocak-ağustos döneminde yüzde 47 pazar payına ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:12:45 -
TürkTraktör, New Holland ve Case IH ile pazardaki liderliğini 14. yıla taşıyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, geniş ürün gamı ve yaygın bayi ağı ile çiftçilerin birinci tercihi olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 2006 yılından beri kesintisiz devam eden pazar liderliğini zorlu salgın dönemine rağmen bu yılın 8 ayında da başarıyla sürdürdü.

TÜİK trafik tescil kayıtlarına göre, 8 ayda toplam 26 bin 194 adet traktörün satıldığı Türkiye traktör pazarında TürkTraktör, 12 bin 226 adet traktörü müşterisi ile buluşturdu.

Şirket, hem tarla hem de bahçe segmentlerinde pazar liderliğini sürdürüyor.

2020 yılı ocak-ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı.


- New Holland pazar lideri


TürkTraktör'ün Ankara ve Erenler'deki fabrikalarında üretilen New Holland ve Case IH markalı traktörler, uzun yıllardır çiftçilerin beğenisini kazanıyor.

Traktörde en çok tercih edilen marka olan New Holland ve TürkTraktör'ün premium markası Case IH, pazar payını artırmaya devam ediyor.

2019'da lansmanı yapılan New Holland T580B, bu yılın 8 aylık verilerine göre Türkiye'de en çok satılan model oldu.

Çiftçiler arasında giderek daha popüler olan Case IH ise pazarda en çok tercih edilen 3. marka olmayı hedefliyor.


- "Yüksek beygir gücüne sahip traktörlere olan talep arttı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, şunları kaydetti:

"Üretim ve yurt içi satışlarımızdaki artışı, koronavirüsün etkisini gösterdiği bu zorlu dönem boyunca da sürdürmeyi başardık. İlk 8 ay içerisinde satışı gerçekleşen toplam 12 bin 226 adet New Holland ve Case IH marka traktörümüzle çiftçilerimize ulaştık. Geçen seneye göre TürkTraktör olarak pazar payımızı 2 puan artırdık ve yüzde 47 pazar payı elde ettik. Böylelikle Türkiye'de satılan yaklaşık her 2 traktörden birini sahalara sunmuş olduk. Ayrıca, üretim adetlerinde de önemli artış yakaladık. Zorlu salgın koşullarına rağmen yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi traktör üretim adedini yüzde 212 artırarak 10 bin 60 adede ulaştık."

Canbeyli, TürkTraktör olarak yaptıkları satışlara bölgesel olarak baktıklarında Adana ve Gaziantep'in, toplam satışlarını en çok artıran iller olarak öne çıktığını bildirdi.

Canbeyli, "İlk 8 aylık pazar verileri, özellikle yüksek beygir gücüne sahip traktörlere olan talebin arttığını gösteriyor. Bu segmentte çiftçilerimize New Holland markamızla TR5 Electro Command, TR6 ve TR7 serilerini, Case IH markamızla ise Farmall A Active Drive 4, Maxxum, Puma and Optum serilerini sunuyoruz. Tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığı bu dönemde, çiftçilerimizin tercihi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


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