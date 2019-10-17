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TÜRKTAY’dan “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” hamlesi

“Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” programı Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:59
TÜRKTAY’dan “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” hamlesi

Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY) kapsamında düzenlenen “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konunun ekonomik boyutuna dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Hemen hemen tüm aktörler insani ve ahlaki duyarlılığın ötesinde, çevreye dikkat edilmediği sürece kaynakların telafisi olmayan biçimde temelden zarar gördüğü ve nihayetinde de ekonomik refahın olumsuz etkileneceği konusunda hemfikir” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “Sıfır Atık projemize katılan kurum sayısını artırıyor, projenin etki alanını günden güne genişletiyoruz. Bugün hamdolsun 25 bin kurum ve kuruluşumuz sıfır atık sistemiyle tanışmış durumda” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise konuşmasında “Bugün yakın geleceğimizle ilgili çizilen felaket senaryolarını tersine çevirmenin bir yolu varsa, o da yeşil ekonomiye geçiştir. Bu noktada en önemli adım, ‘sıfır atık’ yaklaşımıdır” görüşünü dile getirdi.

TÜRKTAY tarafından Emine Erdoğan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:59
  1. Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY)
  2. Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  7. Emine Erdoğan
  8. TÜRKTAY

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