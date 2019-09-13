0553 313 94 23

TURKSPORU’nun 5’inci sayısı Dergilik’te

Turkcell’in sporseverler için hazırladığı TURKSPORU’nun 5’inci sayısı Dergilik’teki yerini aldı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:59
TURKSPORU’nun 5’inci sayısı Dergilik’te

Turkcell’in sporseverler için hazırladığı TURKSPORU’nun 5’inci sayısı Dergilik’teki yerini aldı. A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Emre Belözoğlu, hem TFF-Turkcell sponsorluk sözleşmesi törenine ilişkin düşüncelerini hem de EURO2020 yolunda hedefleri anlattı.



TURKSPORU’nun destekçisi Turkcell, spordaki gelişmeleri ve ilham verici hikayeleri sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sporun her yönünü ele alan ve ilk dört sayısında 1 milyondan fazla kez okunduğu belirtilen TURKSPORU dergisi, 5’inci sayısıyla Dergilik’te yerini aldı. Derginin bu sayısında, 17 yıldır devam eden Turkcell-TFF ana sponsorluk sözleşmesinin yenilendiği imza töreni ve futbolcuların görüşlerini ayrıntılarıyla bulmanın da mümkün olduğu bildirildi. Törende derginin sorularını yanıtlayan A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu hem GSM şirketinin desteğini hem de ay-yıldızlıların lider olarak sürdürdüğü EURO2020 mücadelesini anlattığı ifade edildi.



Gurur kaynağı şampiyonlarla söyleşiler


Yeni sayıda ayrıca uluslararası alanda adından söz ettiren Dünya Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yürüyüş dalında Avrupa Şampiyonu Ayşe Tekdal, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda 3 adım atlama dalında 2019’un en iyi derecesini yaparak zirveye çıkan Necati Er ve Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda hem 800 hem bin 500 metrede Türkiye rekorunu kıran yüzücü Beril Böcekler ile söyleşilerin bulunduğu aktarıldı.



Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda toplamda 28 madalya kazanarak Türk bayrağını defalarca göndere çektiren sporcularla beraber, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde 27 madalya kazanan millilerin, tekvandoda Dünya Şampiyonu olan İrem Yaman’ın, 10’uncu Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda şampiyon Yasin Süzen ve onlarca spor dalına dair ilgi çekici içeriklerin de yer aldığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, pazar esnafıyla buluştu
    1. Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, pazar..
    2. ‘Aydın Ahiliği’ kaleme alındı
    3. Antalyaspor ile Kayserispor 23...
    4. İzmir Büyükşehir’e Afrika’dan ziyaret
    5. Hem mesleklerini tanıyor hem de okul..
    6. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    7. Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel..
    8. Göztepe’de kadro değişiyor
    9. Matematikçiler Derneği Başkanı'nın..
    10. Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı..
    11. Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır..
    12. ‘HP’ dünyanın ilk toner doldurulabilir..
    13. Malatya'da telefon dolandırıcılığına..
    14. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    15. Başkan Büyükkılıç’tan Sporun Kalbine..
    16. "Şampiyon olacağımıza çok inanıyorum"
    17. Bahamalar’da bin 300 kişiden haber..
    18. Elektrik faturasında yüzde 10 iade..
    19. Hindistan’da bakanlık ofisinde yangın
    20. Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır?
    21. Erkeklerin yüzde 50’den fazlası..
    22. İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil:..
    23. Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
    24. Okullara TYP’den 630 kişi işe alınacak
    25. Hakkari’de kantin denetimi
    26. Elektrik faturasında iade anlaşması..
    27. Başkan Fatma Şahin, gurme ve..
    28. Akupunktur, geleneksel ve tamamlayıcı..
    29. İlik bekleyen öğretim görevlisi..
    30. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel..
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!