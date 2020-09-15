TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın uçuş finali roketlerle yapılacak

ANKARA (AA) - TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle beşincisi düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması finalindeki uçuş etabı, model uyduların roketlerle fırlatılmasına sahne olacak.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın finalindeki uçuş etabı, yarın Savunma Sanayii Başkanlığının Tuz Gölü'ndeki tesislerinde düzenlenecek.

Söz konusu etap, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak model uyduların roketlerle fırlatılmasıyla gerçekleştirilecek.

Daha önce drone yardımıyla yükselen model uydular, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve TÜRKSAT iş birliğiyle yerli olarak tasarlanan roketler vasıtasıyla gökyüzüne çıkacak.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda bu yıl dünya genelinde düzenlenen "Cansat" yarışmalarından farklı olarak uçuş anında çift yönlü haberleşme ve video transferiyle de bir ilk gerçekleştirilecek.

İlk yıl 7 takımın başvurduğu yarışmaya, bu yıl 149 takım başvuru yaptı. Yarışma, Türksat Tanıtım ve Türksat YouTube kanallarından takip edilebilecek.

