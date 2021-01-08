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Teknoloji Türksat 5A’da geri sayım
Teknoloji

Türksat 5A’da geri sayım

Türkiye’nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A, 8 Ocak’ta uzaya fırlatılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:40:00 -
Türksat 5A’da geri sayım

Uydu, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 04.26’da uzaya gönderilecek. SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Uydu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege ile Karadeniz’i kapsayan bir coğrafyada bin 728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A’nın 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

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