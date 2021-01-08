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Teknoloji Türksat 5’A uydumuz 30 yıl hizmet verecek
Teknoloji

Türksat 5’A uydumuz 30 yıl hizmet verecek

Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, bugün fırlatılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:25:00 -
Türksat 5’A uydumuz 30 yıl hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A’nın manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağına dikkati çekti. Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika Kıtası’nın da kapsama alanına ekleneceği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Türksat 5A’nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4’e çıkacaktır. Türksat 5A’nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız.” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Türksat 5A, Türkiye saatine göre bugün saat 04.28’de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak. Uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.

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