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Teknoloji Türksat 5A ne işe yarar?
Teknoloji

Türksat 5A ne işe yarar?

5A uydusu ne işe yarayacak? Türksat 5A özellikleri, Türksat 5A uydusu ne işe yarar, Türksat 5A ne işe yarayacak? soruları Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 05.15'de uzaya gönderilmesinden sonra merak edilmeye başlandı. Daha önce uzaya gönderdiğimiz Göktürk uzay aracı sayesinde terör örgütü PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük katkı sağladı. Peki Türksat 5A ne işe yarar? Türksat 5A ne yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 08:30:00 - 2021-01-08 08:30:36

Türksat 5A uydusu ilk yerli teknolojilerin kullanıldığı haberleşme uydusu olması nedeniyle de önemli bir yer tutmaktadır. Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Söz konusu uydunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türksat 5A ne işe yarar?

Türkiye'nin şu anda 42 ve 50 derecelerde uydularının bulunduğunu ifade eden Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A'nın ise 31 derecede hizmet vereceğini ve söz konusu yörüngedeki tüm yörünge haklarının korunmasını sağlayacağını dile getirdi.

Şen, uzayda yörünge ve frekans bantları olmak üzere iki önemli faktörün olduğuna dikkati çekerek, "Biz, yeni yörüngelerde, farklı frekans bantlarında Türkiye'mizin gelecekte kullanmak için ihtiyaç duyacağı haberleşme altyapısına yönelik yatırımlarımızı önceden planlayarak, gerçekleştirmiş oluyoruz. Türksat 5A, son teknolojiyle ve daha fazla kapasiteyle yeni bir yörüngede, farklı alanları kapsayacak şekilde uzaya gönderilecek. Böylece uzaydaki yerini alarak, kapsama alanlarımızın genişlemesini sağlayacak." şeklinde konuştu.

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