“Türksat 5A haziranda çalışmaya başlayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen, “Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi” imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkeyi geleceğe hazırlarken gözü uzaya dikmiş olunmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Yörüngeye yolculuk sürüyor

Türkiye’deki uydu teknolojileri ve uzay çalışmaları gündeminin bu yıl baş döndürücü bir hıza eriştiğini dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye’nin beşinci nesil elektrikli itki sistemli haberleşme uydusu Türksat 5A’nın 8 Ocak’ta uzaya gönderildiğini anımsattı. Türksat 5A’nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki yörüngesine ulaşmasının mayıs ayının ilk günlerinde olacağını belirten Karaismailoğlu, “Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacak” dedi.

“Kapasitemiz 15 kat artacak”

Türksat 5B uydusunun en önemli özelliğinin, sahip olduğu 53 Gbps kapasiteli Ka Bant haberleşme sistemi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Ka Bant sistemiyle mevcut geniş bant veri haberleşme kapasitemiz yaklaşık 15 kat artırılmış olacak. Haberleşme uydu filomuza katılacak yeni uydularla genişleyen Ka Bant kapasitesi için milli terminallerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla bugün, katma değerli uydu hizmetleri konusunda millileşme ve yerlileşme konusunda güzel bir iş birliğinin imzasını atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihi imzalar atıldı

Karaismailoğlu, Türksat ile ASELSAN arasında Ka Bant Milli Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi imza programına tanıklık edildiğini belirterek, şöyle dedi: “Bugün atacağımız tarihi imzalarla, katma değerli uydu hizmetlerinden VSAT sistemlerinde kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB sistemi ve modemlerini yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz. Bu kapsamında 150 modem üretilecek ve 2 HUB sistemi kurulacak. Oluşturulacak sistemle kurumsal müşteriler, ev kullanıcıları, askeri ve özel taktiksel uygulamalar için ürün satıcı gerçekleştirilecek.”

“Sadece askeri değil sivil alanda da önemli”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de söz konusu anlaşmanın yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye’nin uzay ve uydu konusunda millileşme hamlelerinin devam ettiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: “Bu tür teknolojiler sadece askeri değil, sivil alanda da önemli ölçüde uygulama alanında olacak. Türkiye’nin uzay kapasitesini yerli imkanlarla sağlamaya yönelik önemli adımlar teşkil edecek. Bunun devamının gelmesini bekliyoruz.”