Türkpatent’ten bir yılda 106 bin tescil

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye’nin 120 bini aşkın başvuruyla ‘Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma’ unvanını geçen yıl da devam ettirdiğini belirterek, “Kurumumuz 2018’de 81 bin 911’i yerli, 24 bin 85’i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markayı tescilledi” ifadesini kullandı.

Kuruma geçen yıl yerli ve yabancı toplam 41 bin 567 tasarım başvurusu yapıldığına dikkati çeken Asan, Türkiye’nin tescilli coğrafi işaret sayısının da 400’e ulaştığını açıkladı.