TÜRKPA ve Türk Kültür Miras Vakfından Azerbaycan'a destek

BAKÜ (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Dağlık Karabağ'da kazanılan zafer dolayısıyla Azerbaycan'ı kutladı ve dayanışma mesajı verdi.

Mamayusupov ve Efendiyeva, Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mamayusupov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını, başarıyla sonuçlanan askeri operasyon ve Azerbaycan topraklarının geri alınması dolayısıyla kutladı.

Mamayusupov, "Bu başarı sadece Azerbaycan halkının başarısı değil. Tüm Türk dünyasının gururudur. Hepsi sevinç yaşıyor, biz de buna katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'i ve Azerbaycan halkını gönülden kutladığını belirten Efendiyeva, "Bu tarihi zafer sadece Azerbaycan'a değil tüm Türk dünyasına şeref getirdi." dedi.

Efendiyeva, Ermenistan'ın uzun yıllar işgal altında tuttuğu bölgelerde Azerbaycan'a ait kültürel mirası tahrip ettiğini hatırlatarak, bu konunun uluslararası alanda gündeme gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.