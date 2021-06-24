Türkiye’nin yerli korona aşısı Turcovac’ın faz 3 çalışmaları başladı. Milyonlarca kişi yerli aşının mutasyonlara karşı ne kadar etkili olduğunu merak ediyor. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılır?

Turkovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi? Yerli aşı varyantalara karşı etkili mi?

Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Hürriyet’e konuştu. Daha önce koronavirüse yönelik çalışmaları olduğunu belirten Özdarendeli, “Aşıya çalışmaya ilk doğrulanan corona vakası Türkiye’de çıktıktan hemen sonra başladık. Vaka 11 Mart’ta çıktı. Biz hemen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ile bir araya geldik. Aşı konusunu konuştuk. Ben hemen projemi hazırlayıp mart ayı sonunda çalışmalara başladım. Zaten burası 2013 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk aşı merkezidir. Uluslararası standartlarda bir merkez, burada Kırım Kongo çalışmaları da yapıldı. Zaten o çalışmaların oluşturduğu birikimin üzerine inşa ettik çalışmalarımızı. Bir de ilginç bir tesadüf olabilir. Ben doktora sonrası Amerika’da 3 yıl ‘koronavirüs’ üzerine çalıştım. Aşı üzerine değil ama. Ülkeye 2001’de döndüm. 2003’te Kırım Kongo vakaları çıktı. Bu vakalara yönelik çalışmaları başlattık. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve üniversitenin işbirliğinde bir projemiz vardı. 2010’da o konuda aşı çalışmalarına başladık. 2010’dan itibaren bu aşı çalışmalarımız devam ediyordu. Bu çalışmalardaki tecrübenin çok büyük bir olumlu katkısı oldu” dedi.

Varyantlara karşı aşının etkili olup olmayacağı konusunda ise Özdarendeli, “İngiliz varyantına karşı bir çalışmamız var. Çalışmalarımızın sonuçlarına göre İngiliz varyantına karşı tamamen etkili” ifadelerini kullandı.

Aşının ne zaman kullanılacağına yönelik ise Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Bu tür konularda net bir tarih vermek doğru değil. Birçok değişken var. Farklı konularla uğraşıyorsunuz. Sapmalar olabiliyor. Ama 7 ay içinde faz 3’e geçildi. Bunu gerçekten önemsemek lazım. Türkiye tarihinde önemli bir çalışma. Pandemiden dolayı esnetilen bazı kurallar var ama normal şartlarda 5-6 yılda gelinebilecek bir aşamayı yaklaşık 1 yılda tamamladık. Bu önemli” dedi.