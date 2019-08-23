Türkoğlu'ndan büyük tepki!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, geçtiğimiz yıl Beyaz TV ekranlarında Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı için sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.



Hidayet Türkoğlu, Kütahyalı için "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi ..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalına tepki gösterdi.

Türkoğlu'nun tweet'leri şu şekilde:

"Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır."

"Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir."







SAFFET SANCAKLI: ÖMÜR BOYU PEŞİNDEYİM



MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklarla ilgili sözlerinin ardından yeniden Beyaz TV ekranlarına dönmesine tepki gösterdi.



Kütahyalı’nın geri dönüşünün ardından açıklama sosyal medya hesabından "Ömür boyu peşindeyim" sözleriyle açıklama yayınlayan MHP’li Sancaklı “Sırpların işlediği vahşi katliamların acı hatırasını hatırlatırcasına, Boşnak kardeşlerimize yaptığı hakaret, şeytana peşkeş çektiği ağzından dökülen pisliklerdir” ifadelerini kullandı.