0553 313 94 23

Türkoğlu'ndan büyük tepki!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeniden ekranlara çıkarılmasına büyük tepki gösterdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:57
Türkoğlu'ndan büyük tepki!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, geçtiğimiz yıl Beyaz TV ekranlarında Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı için sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu, Kütahyalı için "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi ..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalına tepki gösterdi.

Türkoğlu'nun tweet'leri şu şekilde:

"Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır."

"Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir."




SAFFET SANCAKLI: ÖMÜR BOYU PEŞİNDEYİM

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklarla ilgili sözlerinin ardından yeniden Beyaz TV ekranlarına dönmesine tepki gösterdi.

Kütahyalı’nın geri dönüşünün ardından açıklama sosyal medya hesabından "Ömür boyu peşindeyim" sözleriyle açıklama yayınlayan MHP’li Sancaklı “Sırpların işlediği vahşi katliamların acı hatırasını hatırlatırcasına, Boşnak kardeşlerimize yaptığı hakaret, şeytana peşkeş çektiği ağzından dökülen pisliklerdir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:57
  1. Kütahya
  2. Kocaeli
  3. SPOR Haberleri
  4. SPOR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Türkmen’e veda yemeği
    1. Kaymakam Türkmen’e veda yemeği
    2. "Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermeye..
    3. Buldan’da çok sayıda koyun kurt..
    4. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ziyaret
    5. Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle..
    6. Antep fıstığı fiyatları yükseldi
    7. Vali Elban başarılı öğrencileri..
    8. ‘Kişisel verilerimiz tüm dünyaya açık’
    9. Esad rejiminden İdlib’e hava..
    10. Denizli’de kaçak alkol imalathanesine..
    11. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ -..
    12. GRAFİKLİ - İtalya Serie A yeni sezona..
    13. "Doğu Akdeniz'de bozulan dengenin..
    14. Kadın çiftçi hibe desteği ile başladı,..
    15. Samsun İl Spor Güvenlik Kurulu..
    16. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına..
    17. (Özel) Kızını lösemiden kaybeden baba,..
    18. Lüleburgaz’da derenin rengi değişti
    19. Elazığ’da "Çevre Denetim Çalıştayı"
    20. Milli servetimiz çöpe gidiyor
    21. Bir pankart açtı, kucak dolusu..
    22. MediaMarkt’tan öğrenci evlerine beyaz..
    23. Burhaniye’de öğretmenevi 5 yıldızlı..
    24. Yavaş'a tepkiler çığ gibi! Bu çocuklar..
    25. İki firma Libra ile bağlarını..
    26. TİKA’dan Meksika’daki Maya yerlilerine..
    27. Konya yolcularını Başkan Köse uğurladı
    28. Akyurt’ta servislere sıkı takip
    29. GRAFİKLİ - Libya'da havaalanı..
    30. Ceviz ağaçlarını kesip çalanlar başka..
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi