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Aktüel Türkmen Bakan Maruf: "Sincar, yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor"
Aktüel

Türkmen Bakan Maruf: "Sincar, yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor"

- "Sincar anlaşması, Bağdat-Erbil ilişkilerini de olumlu etkileyecek. Bu bölgede olan Ezidiler, Türkmenler, Hristiyanlar ve diğer etnik grupların sorumluluğu Irak hükümetindedir" - "Sincar'dan zorunlu olarak göç etmiş Ezidilerin evlerine geri dönmelerini bölgedeki yasa dışı gruplar engelliyor" - "Irak'ta kurulan yeni kabinede bizlere verilen Türkmen bakan sözü maalesef uzun süredir gerçekleştirilmedi"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:25:51 -
Türkmen Bakan Maruf: "Sincar, yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor"

ERBİL (AA) - BEKİR AYDOĞAN - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Sincar'ın yasa dışı gruplar tarafından idare edildiğini belirterek, "Bu durum Ezidi halkı tarafından kabul edilmiyor." dedi.

Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim'de imzalanan ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Sincar'ı işgalinden sonra burada yaşayan insanların birçoğunun evlerini terk ettiğini hatırlatan Maruf, bu kişilerin Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Irak'ın diğer şehirlerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Maruf, Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanlığı olarak, kamplarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Ezidilerin durumunu yakından takip ettiklerini aktardı.

- "Sincar anlaşması, Bağdat-Erbil ilişkilerini de olumlu etkileyecek"

Erbil ile Bağdat arasında yapılan Sincar anlaşmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Maruf, "Sincar anlaşması, Bağdat-Erbil ilişkilerini de olumlu etkileyecek. Bu bölgede olan Ezidiler, Türkmenler, Hristiyanlar ve diğer etnik grupların sorumluluğu Irak hükümetindedir." diye konuştu.

"Sincar, özellikle yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor. Bu durum Ezidi halkı tarafından kabul edilmiyor." diyen Türkmen Bakan, Sincar'daki vaziyetin normalleşmesinin ardından kamplarda yaşayan 100 binden fazla Ezidinin evlerine geri döneceğini kaydetti. Maruf, ayrıca yaşanan çatışmalar sonrası tahrip olan bölgenin kalkınma ihtiyacının da karşılanacağının altını çizdi.

- "Ezidilerin evlerine geri dönmelerini bölgedeki yasa dışı gruplar engelliyor"

Maruf, "Bu aşamada en önemli olan, Bağdat ile Erbil arasında, Sincar'da bölge halkından oluşan ortak bir idare heyeti kurulmasıdır. Sincar'daki Ezidiler, Türkmenler, Hristiyanlar ve diğer etnik gruplar için önemli sorun güvenlik ve siyasidir." ifadelerini kullandı.

Bölgede normalleşme gerçekleşip yerel halktan idare kurulduktan sonra yasa dışı grupların da mutlaka çekilmesi gerektiğine işaret eden Türkmen Bakan, "Sincar'dan zorunlu olarak göç etmiş Ezidilerin evlerine geri dönmelerini bölgedeki yasa dışı gruplar engelliyor. Bu anlaşma, Ezidilerin evlerine geri dönmelerindeki engelleri ortadan kaldıracak." şeklinde konuştu.

- "Türkmenlere verilen bakanlık sözü gerçekleştirilmedi"

Maruf, Irak'taki Türkmenlerin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkmenlerin Irak'ın önemli bir unsuru olduğunu belirten Maruf, Irak Anayasası'na göre ülkenin üçüncü, IKBY'nin ise ikinci ana unsurunu oluşturduğunu vurguladı.

Maruf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkmenler, siyasi haklarını her zaman barışçıl bir şekilde ve diyalog yoluyla korumaya çalıştı. Bizler, bu haklarımızı Anayasa'da belirtildiği çerçevede Irak hükümetinden talep ettik. Irak'ta kurulan yeni kabinede bizlere verilen Türkmen bakan sözü maalesef uzun süredir gerçekleştirilmedi. Türkmenleri temsil edecek bir bakanın kabinede yer alması önemlidir. Türkmenler her zaman birlikte yaşamayı destekledi."

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