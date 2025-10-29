“Türklere ölüm!” sloganları ve gözaltılar Sabıkalı isimler ülkeye giriş yapıyor Hükümet Türkiye’ye iade etmiyor Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil

Karadağ’da neler oluyor?

AYHAN DEMİR

Karadağ, genellikle, Kotor ve Budva gibi tatil şehirleriyle, gündeme gelen bir ülkedir. Aynı zamanda Plyevlya, Rojaye, Andriyevitsa, Gradats, Biyelo Polye, Plav, Gusinye ve Berane gibi, Sancak bölgesinin şehirleriyle de bilinen bir ülkedir.

Karadağ’ın, Rusya ve AB taraftarlarının sık sık karşı karşıya geldikleri, başkent Podgoritsa’daki siyasi protestolar ile gündeme geldiği de oluyor. Son dönemlerde buna bir de illegal işlerle meşgul olan mafyatik tiplerin, bu ülkedeki, çeteleşme faaliyetleri eklendi.

Karadağ, bugünlerde, bir kez daha ülkemizin ve dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bu sefer ki sebep, ne tatil yerleri, ne de siyasi protestolar. Üçüncü sayfa vakıalarından bir tanesi sonrasında yaşanan galeyan neticesinde, iki ülke ilişkilerinde yaşanan sıra dışı hareketlilik...

Daha açık söylersek: Geçtiğimiz Cumartesi gecesini Pazar gününe bağlayan saatlerde, bir Karadağlı ile bu ülkede yaşan birkaç Türk’ün yaşadığı tartışma kanlı bir şekilde neticelendi. Ardından “Türklere ölüm!” sloganları eşliğinde, Karadağ’daki Türk vatandaşlarına yönelik tepkiler oldu. Karadağ’da yaşayan Türkleri ve Türk işletmelerini hedef alan saldırılar da meydana geldi.

Netice itibariyle, olan yine kendi halinde vatandaşa oldu. Karadağ’a turistik gezi için gitmek isteyen, sadece ekmeğinin peşinde olanlar sıkıntıya girdi. Öyle ki, çok sayıda vatandaşımız sokağa çıkamaz hale geldi. Hem utancından, hem de yaşanan sokak olaylarından.

Podgoritsa’da yaşanan olaylar sonrasında, çok sayıda Türkiye ve Azerbaycan Türkü gözaltına alındı. Büyükelçiliğimiz, Karadağ makamlarıyla temasa geçerek, Türk vatandaşları için girişimlerde bulundu. Güvenlikleri için tedbir alınmasını sağladı.

Tüm bu olaylardan etkilenerek harekete geçenler, sadece Karadağ halkı olmadı. Karadağlı siyasetçiler de meseleye müdahil oldular. Karadağ Başbakanı, gerginliği azaltmak amacıyla, bakanlar kurulunda oy çokluğu ile alınan “Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin geçici olarak askıya alınması” yönündeki kararı duyurdu.

Peki, vakıa-i adiye kabilinden bir olay neticesinde, nasıl oldu da bu derece önemli kararlar alınacak bir noktaya gelindi? Bu soruya cevap olabilecek, bir değil, birden fazla sebep bulunmaktadır.

Karadağ Hükümetleri ve Başbakanları, sabıkalı isimleri, kontrolsüz bir şekilde Karadağ’a kabul ediyorlar. Ayrıca Türkiye’den gelen bazı kriminal isimler üzerinden, yolsuzluk yapıldığı da dile getiriliyor.

Türkiye’de her türlü suça karıştığı için aranan birçok kişi ve organize suç çeteleri, kriminal ağlarını Karadağ’a taşıdılar. Bu kişiler, vizesiz geçişi kendi çıkarları için kullanarak, suça karışmış kişileri orada bir araya getirdiler.

Türkiye’de yasadışı kabul edilen ne varsa, Karadağ’da sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Mesela tamamen dolandırıcılığa dayanan kumar, bahis ve güya yatırım şirketi siteleri, bu ülkede açıldı, açılıyor. Bunun dışında Türkiye’den Karadağ’a; kara para aklama işi yapan, çete üyesi olan, hakkında yakalama kararı olan çok sayıda insan gidiyor.

Karadağ hükümeti, ne yazık ki, Türkiye’de haklarında yakalama kararı bulunan suç çetesi mensuplarını ülkemize iade etmeyi de kabul etmiyor. Karadağ hükümeti, bu kişiler hakkında hiçbir önlem almıyor. Çünkü bu kişiler, ülkeye milyarlarca Euro aktardılar. Bu kişilere karşı herhangi bir yaptırım uygulamadığı için suça bulaşmış çok sayıda kişinin ilk tercihi bu ülke oluyor. Uzun lafın kısası Karadağ ile suça bulaşmış isimler arasında, kirli bir ‘kazan-kazan işbirliği’ var.

Devlete yapılan 100 bin Euroluk bağışa ilaveten, devlet onaylı bir gayrimenkul projesine 250-400 bin Euro yatırım yaparak rahatlıkla Karadağ vatandaşlığı alınabiliyor. Buna ilaveten 5 yıl kesintisiz ikametle ile de vatandaşlık alınabiliyor. Karadağ’da gayrimenkul sahibi olan yabancılar, yıllık vize ve dolayısıyla geçici oturum izni alma hakkına sahipler.

Meselenin kök sebebi bu şekilde olsa da olayların bu denli büyümesinde; Karadağ üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen ve gölgesini her daim bu ülke üzerinde hissettiren, Sırbistan’ın da parmağı var.

Hatırlayacaksınız: Birkaç hafta önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova’nın insansız hava aracı ve Skydagger kamikaze savaş dronu edinmesini eleştirmiş ve Türkiye’yi bölgede emperyal emeller beslemek suçlamıştı. Ardından, haddini aştığını anlayarak, ifadelerini yumuşattı. Daha doğrusu, böyle görünmek zorunda kaldı. Fakat Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil. Sırbistan, Türkiye’nin gücü karşısında başka çaresi olmadığından, doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze alamadığı Türkiye ile bu yaşananları fırsat bilerek, Karadağ üzerinden hesaplaşma yoluna gidiyor.

Sırbistan’ın hesaba katmadığı şey, Karadağ ile Türkiye arasındaki ilişkiler, birkaç kriminal isimden ve Belgrad yönetiminin kirli hesaplarından daha kuvvetlidir. Sırbistan ne yaparsa yapsın, Karadağ’da yaşanan bu tatsız olayların iki ülke ilişkileri üzerine sürüklemek istediği kara bulutlar, en kısa sürede dağılacaktır. Elbette, bu noktada en büyük görev; bünyesindeki kriminal isimlerden derhal kurtulması ve Sırbistan’ın oyununa gelmemesi gereken, Karadağ’a düşüyor.

Özellikle bu ülkede yaşayan Boşnak ve Arnavut kardeşlerimiz ile bu ülkede samimi iş yapan yatırımcılarımız, Türkiye’nin dost ve müttefiki olan Karadağ ile ilişkilerin eskisinden daha iyi bir seviyeye ulaşmasında, önemli bir güvence olacaktır inşallah.