"Türklere ateş ediyorum" mu dedi? Mitroglou açıkladı

Sosyal medyada kaç gündür Mitroglou'yla ilgili karalama kampanyası başlatanlara, golcü futbolcu yıllar evvel gereken cevabı vermişti.

Hatırlanacağı gibi yıllar evvel bazı haber kaynaklarında Mitroglou'nun "Neden gol attığında silahla ateş eden adam taklidi" yapıyorsun sorusuna; "Karşımda bir Türk varmış gibi hayal ediyorum" diyerek cevap verdiği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Mitroglou bu iddiaya Twitter hesabından yanıt verip durumun yalan olduğunu açıklamıştı.

"Asla böyle bir şey söylemedim"

Yunan golcü yaptığı açıklamada "Bu çöp! Türkiye'deki yakın arkadaşlarım beni bu konuda bilgilendirdi. Bu iddialar tabii ki sadece bir çöp! Ben asla böyle bir şey söylemedim" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.