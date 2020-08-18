Türklerden Yunanistan'ı zora sokan hamle

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hidrokarbon arama faaliyetlerini yaptıkları çeşitli provokasyonlar ile sabote etmeye çalışan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ile yaşanan gerilim, sanal ortama da sıçradı.

Türk hackerlar, Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya yönetimine ait resmi web sitelerini hackledi. Sitede Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarını kararlılıkla devam ettiren Oruç Reis gemisinin fotoğrafını yayınladı.

"Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar, bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var"

Hackerların yayımladığı fotoğrafın üzerinde Türkçe ve İngilizce yazan notta, 'Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar, bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var. #MaviVatan (Whe have an army that loves death and martyrdom as much as you love the world #BlueHomeLand) ifadeleri yer aldı.

"Oruç Reis'e yaptığınız her saldırının bir cevabı olacak"

Bölgesel yönetimin web sitesinin hacklenmesinden sonra, Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinde, kendilerine 'RootAyyıldız' ismini veren bir grubun 'Oruç Reis'e yaptığınız her saldırının internet üzerinden bir cevabı olacak' ifadeleriyle bir mesaj paylaştığı ifade edildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın 424. Genel Askeri Eğitim Hastanesi'nin web sitesinin de hacklendiği ve sitede 'Oruç reis' fotoğrafının yayımlandığı bildirildi.

Yunan hackerlara anladıkları dilden cevap

AnonymousGreece isimli Yunan hacker grubu, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin bazı resmi web sitelerine saldırı yaptığını belirtmişti. Saldırılardan sonra, Yunan hackerların Türkiye'ye yönelik tehditleri devam etmişti.

Uluslararası medyaya da yansıyan bazı haberlerde, "Türk ve Yunan hackerlar arasında siber savaşa başladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Star.com.tr