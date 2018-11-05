Türkler İslam düşmanı Geert Wilders için harekete geçti!

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) çatısı altında görev yapan TICF, aşırı sağcı lider Wilders'in İslamofobik paylaşımlarının Twitter'in kullanım koşullarına aykırı olduğu gerekçesi ile sosyal medya hesabının dondurulması için Twitter'e başvuru yaptıklarını açıkladı.

Davanın avukatı Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı avukat Ejder Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Twitter aracılığı ile Wilders'in İslamofobik paylaşımlarının tüm dünyaya yayılmasının sağlandığını belirtti.

Wilders'in Müslümanlara sürekli hakaret ettiğini ve şiddeti meşrulaştırdığını ifade eden Köse, Wilders'in düzenli olarak bu konuda sınırı aştığını dile getirdi.

Köse, Wilders'in bu yıl mart ayında sosyal medya hesabından, İslamofobik seçim kampanyası filmi paylaştığını ve başvuru üzerine savcılığın Wilders'in yargılanmayacağı yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "Bu yüzden Wilders'in İslamofobik saldırılarını durdurmak için başka arayışlar içerisine girdik. Eğer ceza hukuku üzerinden olmuyorsa biz de o zaman hakkımızı özel hukuk üzerinden ararız." diye konuştu.

Azınlık topluluğunun dinine ve özel hayatına karşı saldırılarda daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu savunan Köse, Müslümanların Hollanda kanunları tarafından yeteri kadar korunamadığı için bu İslamofobik saldırıyı uluslararası arenaya taşıdıklarını kaydetti.

Köse, Twitter'a karşı hukuki prosedürün başlatılacağını belirterek, "Twitter'dan başvuru için ret cevabı gelirse Türkiye, Fas, Pakistan ve Endonezya'da hukuki prosedür başlatılarak suç duyurusunda bulunacağız. Bunu ilk önce Türkiye'de yapacağız. Bu ülkelerde İslamofobik açıklamalar cezalı olduğu için sadece Wilders değil, Twitter da ceza alabilir." diye konuştu.

KAYNAK: AA