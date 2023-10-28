‘Türkler çok büyük hata yaptı’ diyen yetkili isim kötü haberi verdi: Ruslar Türkiye yerine oraya gitmeye başladı

Loti CEO’su Aydın Yaşayacak turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Antalya Turizm Fuarı’nın, Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı / NBK Turizm Genel Müdürü Recep Yavuz’un moderatörlüğünü yaptığı “CIS Pazarı için 2024” başlıklı panelinde FIT Holiday Genel Müdürü Tuncer Emrullah, Time Services Global Genel Müdürü Sezgin Özer, Best Servis Travel CEO’su İkram Nizam ve Loti CEO’su Aydın Yaşayacak söz aldı.

'Bu Ruslar nereye gidecek ki, ille de Türkiye’ye gelecekler’ algısı otellere yanlış yaptırdı

Tourism Today’de yer alan habere göre Loti CEO’su Aydın Yaşayacak 2023 sezonu ile ilgili olarak, “2022’de öyle bir sezon geçirdik ki. ‘Bu Ruslar nereye gidecek ki, ille de Türkiye’ye gelecekler’ algısına kapıldık ve fiyatlarımızı artırdık. Bunda yaşam maliyetleri ve enflasyon oranları da etkili oldu. Maldivlerdeki hiçbir otel fiyatlarını enflasyon yönelik şekilde artırmadı. Kazançları bu oldu. Biz aynı paketi çok daha fazla fiyata onlara sunduk ve bu noktada güven kaybı da oluştu. Gelecek sezon için oluşturacağımız intiba daha önem kazandı. Otelci dostlarımızın ayakları yere basan ve dengeli bir fiyatlandırma yapmaları çok daha iyi olacaktır” değerlendirmelerini yaptı.

Bali ve Seyşeller'de Türkiye'ye rakip olarak ön plana çıktı

Bali ve Seyşeller’in Türkiye’ye rakip olarak ön plana çıktığının altını çizen Yaşayacak, “Bunlara hazırlıklı olmalıyız. Otelcilerimizle bu durumu paylaştık. Bali ve Seyşeller destinasyon olarak kendilerini çok iyi bir şekilde pazarlıyorlar. Biz bu noktada hala eksiğiz ne yazık ki. Destinasyon yerine otel ön plana çıkıyor. Bodrum, bir destinasyon olarak kendini öne çıkarmayı kısmen başarmış durumda. Bodrum’u iyi bir şekilde sentezleyip incelememiz gerekiyor. Biz burada hala imitasyon ürünlerin bolca bulunduğu ve ‘50 dolarlık bir saati 150 dolara nasıl satabiliriz’in derdindeyiz. Bu anlayıştan çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ülke olarak turizm politikasının ikiye ayrılması lazım

Türkiye’nin üst segment için geniş bir yelpazede ürün sunduğunu dile getiren Yaşayacak, “Fakat Antalya’ya gelen uçaklardaki business class koltuklar yeterli seviyede değil. Bir ürünü baştan sona yaratmamız lazım. Otel çok güzel olabilir fakat otele veya havaalanına sonrasında ülkeye gidene kadar olan süreçte sınıfta kalıyorsanız bunun yine bir anlamı olmuyor. Bu noktada yapılması gerekenler aslında çok net. Ülke olarak turizm politikasının ikiye ayrılması lazım. Mass ve Premium olarak. Evet, bizim mass turizme ihtiyacımız var, bunun bilincindeyiz. Belli bir açığı kapamak durumda bu ülke, fakat nitelikli ve kaliteli turiste de ihtiyaç var. Hem gelir hem de tanıtım için” dedi.

2024, 2023'ten farklı olmaz

Yaşayacak, gelecek sezon ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Mass turizm için ben 2023’ten daha farklı bir sezon olacağını beklemiyorum açıkçası. Umutsuz bir tablo çizmiş olsam da durum bunu gösteriyor ne yazık ki. Ürün ve destinasyon olarak kendi yıl planımızı yine kendi ürünlerimize yönelik yaparsak daha az yaralı daha çok mutlu bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimizi iyi tanımalıyız.”

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Turizm Ajansı