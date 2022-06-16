Türkiye'yi yine kaosa sürükleyecekler! Karamollaoğlu'ndan itiraf

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 ve TV42 özel yayınının konuğu oldu. Karamollaoğlu burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Saadet Lideri 6'lı masa görüşmeleri ve seçimi kazanmaları durumunda neler yapacakları konusuna da değindi. Karamollaoğlu seçime her partinin kendi amblemi ile gideceğini, seçimi kazanırlarsa da 6'lı masanın seçimden önce kuracağı komisyonların çalışmaları neticesinde 6 liderin kararları vereceğini söyledi.

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bir partinin çatısı altında seçime gidilmiyor. Oy verecek olan vatandaşlarımız kendi partisinin tercih ettiği partisinin üzerine mührü basıyor.

Bugün seçim ittifakı yapan partiler seçime giderken kendi amblemleriyle seçime gittikleri takdirde herkes kendi partisinin üzerine mühür basacak. CHP'ye veya başka bir partiye değil kendi tercih ettiği partiye oy verecek. Bunu bir defa bilmek lazım.

İkincisi, geçmişte koalisyonlar seçimden sonra oluşuyordu. Seçime giderken her parti kendi amblemiyle seçime gidiyor, çıkaracağı milletvekili kadar milletvekilini çıkarıyor.

Sonra mecliste bir araya geliyorlar tek başına eğer bir parti hükümet kuramıyorsa bu sefer hükümet kuracak çoğunluğu temin eden partiler bir, iki, üç bir araya gelip hükümet kuruyorlar.

Seçimde sonra neler olacak bunlar görüşüldü, komisyonlar kuruldu. Şimdi bu biraz daha ileri götürülecek. Hem anayasa meselesi biraz daha detaylı ele alınacak hem de kurumsal yapılar bir planlama teşkilatı olsun, bir bilmem koordinasyonla ilgili bir komisyon olsun.

Önümüzdeki ay İyi Parti'nin ev sahipliğinde bir görüşme yapacağız. Orada daha sonra yapılması gereken konuları belirleyeceğiz. Komisyonların yapacağı çalışmalar neticesinde de 6'lı masa başkanları olarak karar vereceğiz. Bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz."