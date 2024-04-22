  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devlet devreye giriyor: Asgari ücrete özel formül!

Biden İsrail’e neden destek veriyor? Kadir Mısıroğlu yıllar önce açıklamıştı

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almışlardı! ABD İHA üssünü kapatıp bir anda ülkeyi terk etme kararı aldı

Bahçeli’den Mehmet Şimşek’e beklenmedik tepki! O ifadesi sonrası zehir zemberek sözlerle yüklendi

Altında alım fırsatı geldi mi? Merak edilen cevap

İşte savunmaya en çok para harcayan ülkeler! Türkiye sıra atladı

MHP lideri Devlet Bahçeli’den bomba çıkış! Bunun derhal yapılması vatana namus borcudur

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı İstanbul Havalimanında karşılayan isim 'yeni Türkiye işte bu' dedirtti

Yayık ayranı gibi bir o yana bir bu yana çalkalanan İYİ Parti’de bir şok daha! 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi flaş gelişme! O iddia tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi

Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar
Yaşam Türkiye’yi vuracak! Çifte atak ortalığı birbirine katacak: 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi çok zorlanacak
Yaşam

Türkiye’yi vuracak! Çifte atak ortalığı birbirine katacak: 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi çok zorlanacak

Yeniakit Publisher
2024-04-22 19:51:00 - 2024-04-22 19:58:58
Türkiye’yi vuracak! Çifte atak ortalığı birbirine katacak: 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi çok zorlanacak

Sıcak havaların etkili olmaya başladığı Türkiye’ye bu kez çifte atak geliyor. 23, 24,25 Nisan’da gelecek olan 2 atağın Ege, Akdeniz ve Marmara’daki vatandaşları zorlayacağı belirtildi.

Meteorolojik kaynaklardan Türkiye’yi bekleyen Afrika tozu için uyarılar yapılmaya başlanırken yeni gelişmeler de yaşanıyor. Türkiye’ye bu kez yoğun bir polen atağı geliyor. Bu atağın Ege’den Türkiye’ye doğru giriş yapacağı, 23,24,25 Nisan’da özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'da alerjisi olan vatandaşları zorlayacağı kaydedildi.

"HEM AFRİKA TOZU HEM POLEN SALINIMI GELİYOR"


Polen alerjisi olanların dikkatli olması gerekirken çifte atak şimdiden birçok vatandaşta endişe yarattı. Birçok vatandaş şimdiden önlemini almaya başladı.

Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşımda, “Yoğun bir polen atağı ile karşı karşıyayız... Ege'den giriş yapacak. Hem Afrika tozu hem polen salınımı 23-25 Nisan arası özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'da alerjisi olanları zorlayacak...”

Kimse bunu istemiyordu. Biri gelmeden diğeri geliyor. Çifte atak Türkiye’yi vuracak! 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz ve Marmara halkı çok zorlanacak - Resim : 2
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23