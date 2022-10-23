Türkiye’yi tek yürek haline getiren Van depremi dayanışma sembolü oldu

Bu depremden 16 gün sonra 9 Kasım'da 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıyla ikinci büyük yıkım yaşandı. İlk depremde 604, ikincisinde 40 kişi yaşamını yitirdi, binlerce bina yıkıldı, ağır hasar gördü. Büyük acıların yaşandığı kentte evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden binlerce kişinin tükenen umutları, Türkiye’nin bu acıya karşı tek yürek olmasıyla yeniden yeşerdi. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yardımlar ve devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle acılar sarıldı, kent yeniden ayağa kaldırıldı. 17 bin 489 çok katlı konut ile köylerde 8 bin 500 bireysel konut TOKİ tarafından yapılarak depremzedelere teslim edildi, 4 bin 300 ahır, 190 iş yeri, 30 okul, 20 cami de kısa sürede yapıldı.