Türkiye'yi tehdit etmişti! Erdoğan böyle cevap verdi

Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trablus saldırısıyla hezimet yaşayan ABD destekli darbeci Halife Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bir gazetecinin "Libya'daki darbeci Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehditleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

"Bana bu yönde ulaşan bir bilgi yok. Yani Hafter tarafından böyle bir talimat varsa inceletiriz. Zaten bu konularla ilgili gerekli tedbirlerimiz alındı. Bundan sonrada gerekirse farklı tedbirleri alırız"