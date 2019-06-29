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Türkiye'yi tehdit etmişti! Erdoğan böyle cevap verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki uşağı Halife Hafter'e bağlı grupların tehdidine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:46
Türkiye'yi tehdit etmişti! Erdoğan böyle cevap verdi

Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trablus saldırısıyla hezimet yaşayan ABD destekli darbeci Halife Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bir gazetecinin "Libya'daki darbeci Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehditleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

"Bana bu yönde ulaşan bir bilgi yok. Yani Hafter tarafından böyle bir talimat varsa inceletiriz. Zaten bu konularla ilgili gerekli tedbirlerimiz alındı. Bundan sonrada gerekirse farklı tedbirleri alırız

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:46
  1. G20 Liderler Zirvesi
  2. Hafter
  3. Halife Hafter
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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