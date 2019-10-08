0553 313 94 23

Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua ettiler

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası operasyonunun gündemde olduğu bir dönemde bazı İsrailli siyasetçiler terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı.

08 Ekim 2019 Salı 11:51
Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua ettiler

Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler YPG/PKK'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak" ifadelerini kullandı

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakının iki numarası olan milletvekili Yair Lapid ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye yönelik "yaptırım" tehdidinde bulunduğu tweeti alıntılayarak terör örgütüne desteğini dile getirdi.

Lapid, mesajında şunları kaydetti: "Arkadaşlarım Lindsey Graham ile Chris Van Hollen'in Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere yapacağı herhangi saldırıya karşılık Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısına katılıyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:51
  1. Van
  2. İsrail
  3. Türkiye
  4. Netanyahu
  5. pkk
  6. nato
  7. twitter
  8. lindsey graham
  9. Naftali Bennett
  10. ypg
  11. Yair Lapid
  12. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • sukrusukru2 dk önce
    Aklı başında her kürdün bu desteği zillet olarak görmesi gerekir.Türkiye Kürtlerin düşmanı değildir.İsrailde Kürtlerin dostu değildir.Amaçları bellidir,Amaçları Allah'ın kendilerine vaaddettiğine inandıkları Mezopotamya bölgesini işgal ve ilhak etmektir.Bunun karşısında duran ve ayakta kalan tek ülke türkiyedir.BAŞARAMAYACAKSIN ALÇAK SİYONİST MÜSLÜMAN DÜŞMANI YAHUDİ DEVLETİ.SENİ O İŞGAL ETTİĞİN FİLİSTİN TOPRAKLARINDANDA KOVACAĞIZ BİRGÜN.
  • Rıza Rıza 7 dk önce
    Sonlarının geldiğinin onlarda farkında
  • vesselamvesselam10 dk önce
    Amerikanın köpekleri bir avuç akılsız türkiye burada siz nerdesiniz abinizin eteginin altındamı

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yaşı tamamlamadan primleri iade almak mümkün değil
  1. Yaşı tamamlamadan primleri iade almak..
  2. Burs veren kurumlar 2019KYK, TÜBİTAK..
  3. Vergi indirim belgesiyle emeklilikte..
  4. Diyarbakır'da eylem yapan baba: PKK'ya..
  5. ‘Savaşa hayır’ diyen Yeşim Salkım..
  6. Ölüm aylık müracaatı nasıl yapılır?
  7. 2019 zorunlu kış lastiği takmamanın..
  8. Türkiye'nin operasyonu teröristleri..
  9. Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme
  10. Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua..
  11. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
  12. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
  13. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
  14. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
  15. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
  16. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
  17. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
  18. Business Dijitalleşme Tırı..
  19. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
  20. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
  21. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
  22. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
  23. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
  24. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
  25. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
  26. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
  27. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
  28. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
  29. Karın guruldaması için hangi doktora..
  30. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

Günün Karikatürü

8 Ekim 2019
Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı! 'Dik dur eğilme, yanındayız'
Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı! 'Dik dur eğilme, yanındayız'
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur