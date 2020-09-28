Türkiye'yi kötülemekten bıkmadılar! RTÜK'ün 5 günlük cezası başladı

13 Mart 2020 tarihinde Halk TV'deki ‘Medya Mahallesi’ programına konuk olan Ahmet Şık, "Türkiye'nin Suriye'de işgalci konumunda bulunuyor." sözleriyle infiale neden olmuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk Tv'ye gönderdiği uyarıda aynı suçun bir kez daha işlenmesi durumunda kapatma cezası verileceği belirtilmişti.

Yine aynı programın 16 Haziran’da yayınlanan bir başka bölümünde sunucu Ayşenur Aslan’ın "İçeride sıkışılınca gözler dışarıya çevriliyor. Pençe Harekatı, Kuzey Irak’ı bombalamışız, Kartal Harekatlarını, Pençe Harekatlarını, efendim işte Şahin Harekatını ne derseniz onun adına yani ben utanıyorum.” sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Uyarılar dikkate alınmayınca kanala RTÜK tarafından 5 günlük kapatma cezası verildi. Kanalın, 6112 sayılı Kanun’daki “Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz.” kuralı gereğince aynı suçu tekrar işlemesi halinde ise lisans iptali bile söz konusu olabilcek.