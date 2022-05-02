Türkiye'yi hedef alan 'Aptal Komedyen'den 'kurnaz' geri vites! Zelensky, yine Yunanistan'a yaranmaya çalıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus turistlere ev sahipliği yapan Türkiye'yi Yunan kanalında hedef almış ve "Türkiye, bir yandan ara bulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna'yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya'dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil. Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye'nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Yunan'ı yine üzmedi: Kendisi yapması gerekirken büyükelçisine açıklama yaptırdı

Türkiye'den gelen tepkilerin ardından Zelensky, kurnazca bir geri vites yaptı. Kendisi özür dilemesi gereken Zelensky, Yunanistan'ı üzmemek için büyükelçisini öne sürdü.

Zelensky'nin sözlerine ilişkin Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, açıklama yaptı.

"Açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları..."

Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımlarını kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez.

"Zelensky, Erdoğan'a minnettar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin insani yardımı son derece değerli"

"Türkiye’nin savaşta olan Ukrayna’ya insani yardımı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."

AA'nın haberine göre; Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna’nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor"muş!

"Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor."

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.

"Aptal Komedyen'e tepki yağdı

Zelensky'e açıklamasının ardından birçok kesimden tepki yağdı.

"Aptal komedyen" diyerek tepki gösteren AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen!" ifadelerini kullandı.