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Gündem Türkiye'yi düşman ülke olarak ilan etmişlerdi! Allah'ın işi işte, savaş gemileri battı
Gündem

Türkiye'yi düşman ülke olarak ilan etmişlerdi! Allah'ın işi işte, savaş gemileri battı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 21:14:00 - 2024-07-23 21:20:46
Türkiye'yi düşman ülke olarak ilan etmişlerdi! Allah'ın işi işte, savaş gemileri battı

Türk insansız hava araçlarını vurmak için füze geliştiren ve ülke basınında Ankara'ya düşman ilan eden Hindistan'ın bir savaş gemisi alabora olarak kullanılamaz hale geldi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan INS Brahmaputra’da çıkan yangın neticesinde savaş gemisinin alabora olduğu açıklandı.

Mumbai Deniz Tersanesi’nde bulunan INS Brahmaputra Güdümlü Füze Fırkateyni’nde çıkan yangın, büyük bir krize sebep oldu. Yangının gemideki rutin bakım çalışmaları yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilirken, yangın mücadele ekibi olaya hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarının 22 Temmuz sabahına kadar sürdüğü aktarılırken, alevler kontrol altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan Donanması Basın sözcüsü, ‘’Mumbai’deki takviye itfaiye ekiplerinin de olay yerine intikal etmesiyle birlikte yangın kontrol altında alındı. Şu an için bir kayıp bildirilmedi.’’ ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan dakikalar sonra ise Hindistan Donanması için daha büyük bir sorun ortaya çıktı. Yangın kontrol altına alındıktan birkaç saat sonra INS Brahmaputra’nın liman tarafına doğru ciddi bir yatma yaşadığı bildirildi. Ardından da geminin tamamen alabora olduğu bilgisi kaynaklarca doğrulandı. INS Brahmaputra alabora olurken gemideki söndürme çalışmaları neredeyse tamamlanmıştı ancak bir denizcinin kayıp olduğu bildirildi. Hindistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu olay Hindistan Deniz Kuvvetleri’nin 2010’dan bu yana yaşadığı 20’nci kaza ve yangından biri olarak kayıtlara geçti. Daha önceki olaylarda Hint Donanması 2 gemisini kaybetmişti. Kalküta merkezli Garden Reach Tersanesi tarafından inşa edilen INS Brahmaputra, Hint Donanması’ndaki güdümlü füze fırkateynlerinin öncüsü olarak kabul ediliyor.


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Türkiye'yi tehdit eden animasyon

Yunan medyasının “S-400″lere karşı BrahMos füzesini alacağız ifadelerinden cesaret bulan Hindistan medyası ise Türkiye’nin Mavi Vatan’daki varlığını tehdit eden skandal bir animasyon filmi yayınlamıştı. Söz konusu animasyonda Yunanistan’dan fırlatılan BrahMos füzelerinin Mavi Vatan’da seyreden Türk Savaş gemisini vurduğu görülmüştü. Skandal haberin devamında “Türkiye’nin kendisine ait saydığı ve Yunan devleti tarafından yasa dışı olarak işgal edilen) Doğu Ege adalarını, uzun menzilli ve Akdeniz’e kısa mesafeli olan Brahmos kara-deniz füzeleriyle donatmak istediğini belirtti.

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