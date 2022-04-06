Türkiye'yi ayağa kaldıran skandala bir tepki de Savcı Sayan’dan

YENİ AKİT ANKARA

Toplum ahlakını dinamitleyen ve gençleri zehirleyerek Türk örf, adetlerinden uzaklaştıran yeni sosyal medya platformları türerken, TikTok rezilliği de aldı başını gidiyor.

Utanmazların dersi verilmeli!

Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Tiktok uygulamasınıdan utanç verici bir akım videosu daha. Sahilde iftarını açmak için bekleyen kişileri vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, evinde sesi duyan yüzlerce insanında orucu bozulmuş oldu. Yazıklar olsun” dedi.