Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP'nin her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmesini akıllara getirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki toplu açılış töreninin ardından Devrek ilçesine hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından karşılandı. Belediye başkanını makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na Devrek Bastonu hediye edildi.

"Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz"

Belediye çıkışında toplanan kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, "Devrek’i, Çaycuma’yı nasıl yönetiyorsak Allah’ın izniyle Türkiye’yi de aynı anlayışla ayrım yapmadan yöneteceğiz. Millet ittifakı olarak yöneteceğiz. Bir araya geleceğiz. Vatandaşlar arasında ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hiç kimseyi ötekileştirmeden Türkiye’yi yöneteceğiz. Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz. İşsizlik, yolsuzluk bunlarla mücadele edeceğiz. Göreceksiniz bu bereketli topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her evde huzur ve bereket olacak. Herkesin kazanıldığı hiç kimsenin kaybetmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bilgiyle yöneteceğiz, birikimle yöneteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Devleti gerçekten saygınlıkla yöneteceğiz. Herkesin devletin güvenmesine, herkesin kucaklaşmasını isteyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızla helalleşeceğiz. Ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. O ayrı. Kul hakkı yiyen, yolsuzluk yapan, vatandaşın hakkını yiyenlerle de hesaplaşacağız. Benim umudum da bu güzel insanları. Beraber el ele yürek yüreğe kol kola yeni bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Endişe etmeyin. Asla ve asla unutmayın geliyor gelmekte olan.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarının ardından aracına yönelirken bir bebeği sevdi. Ardından vatandaşlarla görüşerek aracına binerek ilçeden ayrıldı.