“Türkiye’yi Araplar istila etti!" diyenler bu tabloya ne diyecek acaba? Cem Küçük öyle bir soru sordu ki?

Cem Küçük’ün paylaşımı şöyle;

Bu yıl için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar hedefini ortaya koyan Türkiye’ye mayısta gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023’ün aynı ayına göre yüzde 14 artarak 5 milyon 130 bin 119’a çıktı. Ocak-mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,47 artarak 15 milyon 784 bine çıktı. Yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78’e ulaşırken Türkiye de turizmde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye 2023’ün ilk beş ayında ise 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçi ağırlamıştı. (10 Haber)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ilk beş ayda en çok turist Almanya’dan gelirken, mayısta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 15,32 artış ve 739.017 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 18,12 artışla 729.505 ziyaretçi gönderirken Birleşik Krallık yüzde 21,62 artışla 550.592 ziyaretçi ile üçüncü sırada. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.

Bu yılın ilk beş aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

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