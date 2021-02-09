  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'ye yeni sondaj gemisi
Ekonomi

Türkiye'ye yeni sondaj gemisi

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi için ön anlaşma yapıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 11:33:00 -
Türkiye'ye yeni sondaj gemisi

TPAO, Karadeniz’de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazın keşfetti. Tuna-1’in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.

Dördüncü gemi için el sıkışıldı

Petrol sektörü kulislerinde, açık denizde petrol ve gaz aramalarıyla ilgili bir gelişme daha konuşuluyor. Buna göre TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı. Geminin, Norveç’ten alındığı kaydediliyor.

Geminin iç dizaynı

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bütün Türkiye'ye sesleniyorum' diyerek duyurdu! Savcı Sayan'dan flaş hamle
Gündem

'Bütün Türkiye'ye sesleniyorum' diyerek duyurdu! Savcı Sayan'dan flaş hamle

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine de..
Netanyahu: Beni de arayacak
Dünya

Netanyahu: Beni de arayacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya ..
Riyad sarsıldı! Son bir seçenekleri kaldı… Çok konuşulacak Türkiye detayı
Dünya

Riyad sarsıldı! Son bir seçenekleri kaldı… Çok konuşulacak Türkiye detayı

Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasıyla zaten sıkıntılı günler geçiren Riyad yönetimi, geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Suudi Arabista..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay