Türkiye'ye yeni bir SUV geliyor!

Renault, yılın ikinci çeyreğinde tanıtımını yapacağı SUV modeli Renault Duster ile Türkiye'deki ürün gamını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında OYAK ve Renault 400 milyon avronun üzerinde yatırım yaparak, Oyak Renault Fabrikaları'nda Duster'ın yanı sıra üç yeni Renault SUV modelini de 2027 yılına kadar üretime alacak ve fabrikayı küresel bir ihracat üssü haline getirecek.

Duster, 2010 yılından bu yana Avrupa dışındaki 50'ye yakın pazarda satılan 1,7 milyonun üzerinde satışla güçlü bir uluslararası itibara sahip.

Renault Duster'da 140 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek. Renault Duster, Renault'nun 2027 yılına kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlayacak.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda en ileri teknolojiyle üretilecek olan Renault Duster, kalitesi ve yüksek işçilik seviyesiyle geniş bir kitleye hitap edecek. Model, kendinden renkli plastik ve çizilmeye dayanıklı malzemelerden üretilen dış gövde koruma özellikleriyle dayanıklılık gerektiren kullanım koşulları için tasarlandı.

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Renault Duster, sert, güçlü ve estetik görünümüyle dikkati çekiyor. Donanımlarıyla bir SUV araçtan beklenen özelliklere sahip. Sert ve güçlü tasarımını vurgulayan Renault yazılı yeni ön ızgarasıyla da rakiplerinden farklılaşan özgün bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Otomobilin iç tasarımındaki yüksek orta konsol, çağdaş tasarımı ile üst sınıf bir modele yakışır şekilde güvenlik ve saklama alanını birleştiriyor.

Yerden yüksek yapısı ve farklı sürüş koşullarında en iyi performans ve güvenliği sağlayacak yeni beş özel arazi sürüş moduyla her yere gitmeye hazır olan Yeni Renault Duster, tüm bu nitelikleriyle gerçek bir 4x4'ün özelliklerini taşıyor.

Yeni Renault Duster ikinci çeyrekte Türkiye’de tanıtılacak.

"Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayan güçlü ve etkileyici bir model"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Türkiye’de üretilecek olan Renault Duster, aslında içimizden biri. Türkiye'de kullanıcıların yıllardır büyük bir beğeniyle kullandığı ve alıştığı Duster deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Yerel bir model olacak Yeni Renault Duster, çağımızın ve Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayan çok güçlü ve etkileyici bir model. İddialı SUV özellikleri, sert ve güçlü yapısı, gelişmiş 4x4 becerileri ve en güncel hibrit güç-aktarma sistemlerinin yanı sıra iddialı görünümüyle de tüm Türkiye'nin ilgisini çekecek. Yeni Renault Duster ile pekiştirdiğimiz SUV modellere odaklanma hedefimiz, Renault markasının başarısına ivme katacak. OYAK ve Renault ortaklığının ülkemize katkı sağlayacak stratejisi, Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra küresel pazarlarda da rolümüzü güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jan Ptacek ise, "Renault, güçlü ortağı OYAK ile 54 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Renault Duster modelimizi Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretmek, Türkiye'de pazar lideri olma hedefimizin ilk adımı. Renault Duster sayesinde markayı güçlendirebilecek, SUV segmentindeki varlığımızı geliştirebilecek ve elektrifikasyona geçiş stratejimizi hayata geçirebileceğiz. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa değil, tüm dünyanın ihracat merkezi haline getireceğiz. OYAK ile birlikte Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine çok önemli katkılarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.