Türkiye'ye satışı engellenen Eurofighter savaş uçakları her şeyi altüst etti

Alman savaş uçaklarından üçü, Metrea havadan yakıt ikmal şirketinin yardımıyla Japonya ve Hawaii arasındaki uçuş sırasında 10 saatten fazla havada kaldı.

Üç Alman Eurofighter EF2000, çok amaçlı avcı uçağı için rekor kıran bir dayanıklılık uçuşunu tamamladı. Toplam 10 saat 31 dakika havada kalan üç savaş uçağı, kısa bir süre önce Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri'nden 14 adet KC-135 daha satın alan ve havadan yakıt ikmali yapan özel havacılık firması Metrea tarafından işletilen KC-135 Stratotanker'ları da içeren havadan yakıt ikmal tankerlerinin desteğiyle Japonya'dan Hawaii'ye uçtu.

Pasifik Gökyüzü tatbikatının bir parçası olan uzun mesafeli uçuş, üç Eurofighter'ın Nippon Skies 24 tatbikatına katıldıkları Hokkaido, Japonya'daki Chitose Hava Üssünden yerel saatle sabah 9:02'de havalanmasıyla başladı.

Luftwaffe'nin resmi açıklamasına göre uçağı Hawaii'ye ulaştırmak için Guam'dan gelen tankerler de dahil olmak üzere çok sayıda yakıt ikmali yapılması gerekti.

Sekiz yakıt ikmali planlanmış olsa da, ilk tanker tarafından yeterli yakıt sağlandığı için planlanan dördüncü yakıt ikmaline gerek duyulmadı. İyi bir kuyruk rüzgârı nedeniyle altıncı yakıt ikmali randevusuna da gerek duyulmadı.

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Görev sona ererken Luftwaffe canlı blogunda "Daha önce hiç bir Eurofighter bu kadar uzun süre havada kalmamıştı" denildi. "10 saat 31 dakika sonra savaş uçağı yerel saatle 12:33'te Pearl Harbor'daki Hickam Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı."

Bir önceki en uzun süreli Eurofighter görevinin, 23 Eylül 2017'de Orta Doğu'da IŞİD'e karşı operasyonlara katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Typhoon'ları tarafından gerçekleştirilen sekiz saat 36 dakikalık bir uçuş olduğu bildirildi.

En az bir tanker Metrea tarafından sağlanmış olsa da, Luftwaffe'nin son görevine kaç tankerin destek verdiği belli değil.

Görevin süresi etkileyici bir başarı olsa da, en azından kısmen yüklenicilerin sahip olduğu ve işlettiği havadan yakıt ikmali varlıkları tarafından sağlanmış olması da bir o kadar dikkate değerdir.

Bu görev, Metrea'nın Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri'nden 14 adet KC-135 tankeri satın alarak işini önemli ölçüde genişleteceğini duyurduğu ay gerçekleşti.

Şirketin basın açıklamasına göre KC-135FR tankerlerinin mülkiyetinin Metrea'ya devri 26 Haziran'da gerçekleşti ve şirket bu uçaklardan ilkinin "haftalar içinde" kendi bayrağı altında uçmasını planladığını söyledi.

Metrea şu anda daha önce Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nden satın aldığı dört adet KC-135R'yi işletiyor.

Fransız tankerlerinin de eklenmesiyle Metrea'nın tanker filosu özel sektörün elindeki en büyük filo haline geldi.

KAYNAK: GDH DEFENCE