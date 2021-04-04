Türkiye'ye övgü dolu sözler: Takdir ediyoruz

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Mübarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, görev süresi sona eren Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz'ü kabul etti.

Görüşmede Bin Mübarek, Türkiye'nin Yemen'de meşru hükümeti ve barış çabalarını destekleme konusundaki sabit tutumundan övgüyle söz etti.

Büyükelçi Bozgöz'e görevi süresince iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerini geliştirme noktasında gösterdiği gayretleri takdir ettiklerini ileten Bin Mübarek, yeni görevlerinde de başarı dileklerinde bulundu.

Türk Büyükelçi Bozgöz ise kendisine sundukları kolaylık ve destek dolayısıyla Bin Mübarek'e teşekkür etti.

Bozgöz, Türkiye'nin, Yemen'e, meşru hükümetine, istikrarına, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne destek veren tutumuna vurgu yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.