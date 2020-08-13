Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, iki ülke arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Jehaimi, Türkiye ve Libya arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Türk firmalarının işlerini en kaliteli şekilde yaptığını ve çok iyi bir imahları olduğunu belirten Jehaimi, "Türk firmalarının Libya'daki kalkınma projelerindeki oranlarına bakılırsa, bu projelerin yüzde 20'sini üstlendiler, buna aslan payı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın çok zor günler geçirdiğini ve bunların olumsuz yansımalarının bütün projeleri etkilediğini anlatan Jehaimi, çekişmeler bittikten sonra çok kapsayıcı bir kalkınma planıyla Libya'nın yeniden imarının söz konusu olacağını ve plan üzerinden çalışmalarının süreceğini belirtti.

Ülkede çalışmaların başlamaması için herhangi bir neden bulunmadığını dile getiren Jehaimi, şöyle konuştu:

"Bu projelerin hayati olan kısımlarına başlayabiliriz. Türk firmalarını da seçmiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge sayesinde işlerimiz çok düzenli devam edecektir. 184 proje başlatacağız. Neredeyse aslan payı altyapıyla ilgili. Bizim için hayati olan eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlar öncelikli projeler arasında. Projelerin toplam parasal değeri 16 milyar dolar. Kalkınma alanında bir çok sorunla karşı karşıya kaldık. Her şeye rağmen durumumuz her geçen gün daha iyiye gitmekte. Türk firmalarına güveniyoruz, bel bağlıyoruz diyebilirim. Türk firmalarının bizimle gerçek bir ortak olmalarını bekliyoruz. Projeleri yapıp gitmelerini değil, gerçek bir ortak olarak kalkınma projelerinde çalışmalarını istiyoruz."