Türkiye'ye korkutan acil 3 gece uyarısı! Cuma ve cumartesi gecesi kaldı, pazar sabah başka uyanacağız
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Türkiye'ye yönelik acil gece uyarısında bulundu. Cuma ve cumartesi gecesi kaldı. Pazar sabah başka uyanacağız.
Türkiye'de önceki gün Sakarya'da meydana gelen üzücü olayın ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar gelmeye başladı.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından vatandaşlarımıza "3 gece" uyarısında bulundu.
3 GÜN BOYUNCA GECE YOLA ÇIKMAYIN
Orhan Şen, "Önümüzdeki 3 gun gece yola cikmayin bu yollarda. Tatile gidiyorsunuz belki ama baska yere gitmeyin" dedi.
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