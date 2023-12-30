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Gündem Türkiye'ye korkutan acil 3 gece uyarısı! Cuma ve cumartesi gecesi kaldı, pazar sabah başka uyanacağız
Gündem

Türkiye'ye korkutan acil 3 gece uyarısı! Cuma ve cumartesi gecesi kaldı, pazar sabah başka uyanacağız

Yeniakit Publisher
2023-12-30 12:09:00 -
Türkiye'ye korkutan acil 3 gece uyarısı! Cuma ve cumartesi gecesi kaldı, pazar sabah başka uyanacağız

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Türkiye'ye yönelik acil gece uyarısında bulundu. Cuma ve cumartesi gecesi kaldı. Pazar sabah başka uyanacağız.

Türkiye'de önceki gün Sakarya'da meydana gelen üzücü olayın ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından vatandaşlarımıza "3 gece" uyarısında bulundu.

3 GÜN BOYUNCA GECE YOLA ÇIKMAYIN

Orhan Şen, "Önümüzdeki 3 gun gece yola cikmayin bu yollarda. Tatile gidiyorsunuz belki ama baska yere gitmeyin" dedi.

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