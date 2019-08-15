Türkiye'ye karşı tehdit gibi hamle! Sınırımıza askeri üs kuruyorlar

ABD, Suriye'nin kuzeyinde Rasul Ayn (Serekaniye) kentinde yeni bir askeri hava üssü kuruyor. Üsten ABD'ye ait helikopterler iniş kalkış yapabilecek.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasul Ayn kentinde askeri hava üssü kuruyor.

Suriye kuzeyinde 26 askeri üssü olan ABD, Resul Ayn kentinde yeni bir askeri hava üssü kurmak için çalışmalara başladı.

1 ay içinde tamamlanacak

Askeri hava üssü Rasul Ayn kentinin güneyinde yer alan Tel Erkam bölgesinde kurulacak. 5 kilometrelik alana yapılan Askeri üssün gelecek aya kadar tamamlanması bekleniyor. Askeri üssün çevresi ABD'li askerler tarafından korunurken, üsse ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk köyünde ve Tabka kentinde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.

Türkiye, terör örgütleri PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.