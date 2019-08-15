0553 313 94 23

Türkiye'ye karşı tehdit gibi hamle! Sınırımıza askeri üs kuruyorlar

Türkiye'yi 'güvenli bölge' konusunda oylamaya çalışan ve teröristlerin ağzıyla masaya oturan ABD, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Rasul Ayn kentinde askeri hava üssü kurmaya başladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
Türkiye'ye karşı tehdit gibi hamle! Sınırımıza askeri üs kuruyorlar

ABD, Suriye'nin kuzeyinde Rasul Ayn (Serekaniye) kentinde yeni bir askeri hava üssü kuruyor. Üsten ABD'ye ait helikopterler iniş kalkış yapabilecek.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasul Ayn kentinde askeri hava üssü kuruyor.
Suriye kuzeyinde 26 askeri üssü olan ABD, Resul Ayn kentinde yeni bir askeri hava üssü kurmak için çalışmalara başladı.

1 ay içinde tamamlanacak

Askeri hava üssü Rasul Ayn kentinin güneyinde yer alan Tel Erkam bölgesinde kurulacak. 5 kilometrelik alana yapılan Askeri üssün gelecek aya kadar tamamlanması bekleniyor. Askeri üssün çevresi ABD'li askerler tarafından korunurken, üsse ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk köyünde ve Tabka kentinde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.

Türkiye, terör örgütleri PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
  1. Şanlıurfa
  2. Ankara
  3. ABD
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump kendi ayağına sıktı! ABD'de çöküş başlıyor
    1. Trump kendi ayağına sıktı! ABD'de..
    2. Cebelitarık'taki İran tankeri serbest..
    3. Diyarbakır’daki trafik kazası
    4. CHP heyeti Gümüşhane'deki madenleri..
    5. Akademisyen Cumhurbaşkanına hakaretten..
    6. Diriliş Osman'daki akıbeti belli oldu!
    7. Cezaevinden izinli çıktı, okuldan..
    8. Kuşadası’na bu yıl 198 turist gemisi..
    9. Pamukkale’de 15 bin çocuk yaz boyu..
    10. Düğüne 3 gün kala evleri yanan çifte..
    11. Madenciler Zonguldak Kömürspor’a 60..
    12. Kumaş boyama atölyesindeki yangın..
    13. Hindistan ile Pakistan arasında sıcak..
    14. Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne..
    15. Sakarya’dan çalınan araç Kocaeli’nde..
    16. Kablo çalmaya çalışırken yakalanan 3..
    17. Leo bebek ameliyat edildi
    18. Maskeli ve silahlı soyguncular..
    19. Leo bebek ameliyat oldu
    20. Myanmar’da askeri okula saldırı: 15 ölü
    21. Gençler "siber zulme" uğruyor
    22. Şanlıurfa’da gençlere ve kadınlara..
    23. Cebelitarık 4 Temmuz’da el koyduğu..
    24. Emojisi başına dert açtı
    25. Cebelitarık'tan flaş İran gemisi kararı
    26. Ceylan ve Ahlatcı’dan şehit ailesi ve..
    27. Burhaniye’de özel sporcular..
    28. Burhaniye’de iki arkadaşın sokak..
    29. Beykoz Üniversitesi profesör, öğretim..
    30. Türkiye'ye karşı tehdit gibi hamle!..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu