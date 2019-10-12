Türkiye'ye karşı savaşmayı reddettiği için şehit ettiler Resulayn’da 17 yaşındaki Çeçen genç, bebek katili PYD/YPG saflarında Türkiye'ye karşı çatışmayı reddettiği için şehit edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na başarıyla devam ediyor.



Resulayn’da bebek katili PYD/YPG terör örgütü, kendi saflarında savaşmasını istediği 17 yaşındaki Çeçenistanlı Bekir Süleyman'ı, Türkiye'ye karşı çatışma teklifini reddettiği için şehit etti. HABER7

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