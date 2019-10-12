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Türkiye'ye karşı savaşmayı reddettiği için şehit ettiler

Resulayn’da 17 yaşındaki Çeçen genç, bebek katili PYD/YPG saflarında Türkiye'ye karşı çatışmayı reddettiği için şehit edildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 20:48
Türkiye'ye karşı savaşmayı reddettiği için şehit ettiler

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na başarıyla devam ediyor.

Resulayn’da bebek katili PYD/YPG terör örgütü, kendi saflarında savaşmasını istediği 17 yaşındaki Çeçenistanlı Bekir Süleyman'ı, Türkiye'ye karşı çatışma teklifini reddettiği için şehit etti. HABER7

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 20:48
  1. çeçen genç
  2. Bekir Süleyman'
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