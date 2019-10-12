Türkiye'ye karşı savaşmayı reddettiği için şehit ettiler
Resulayn’da 17 yaşındaki Çeçen genç, bebek katili PYD/YPG saflarında Türkiye'ye karşı çatışmayı reddettiği için şehit edildi.12 Ekim 2019 Cumartesi 20:48
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na başarıyla devam ediyor.
Resulayn’da bebek katili PYD/YPG terör örgütü, kendi saflarında savaşmasını istediği 17 yaşındaki Çeçenistanlı Bekir Süleyman'ı, Türkiye'ye karşı çatışma teklifini reddettiği için şehit etti. HABER7
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