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Türkiye'ye karşı harekete geçtiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" açıkladı. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin (AB) de, Türkiye'ye karşı uygulanabilecek yaptırımlara ilişkin bir liste hazırladığı belirtildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
Türkiye'ye karşı harekete geçtiler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ortagus, açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'un Karpas Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini "provokatif" ifadesiyle tanımlayan Ortagus, "Türk yetkilileri bu operasyonları durdurmaya çağırıyor, tüm tarafları da sakin davranmaya ve bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili süreçlerin iki toplum ve komşu ülkeler arasındaki diyalogla yürütülmesi gerektiğini savunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ada'nın petrol ve doğal gaz kaynaklarının, diğer kaynakları gibi iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde Aleksis Çipras'ı geride bırakarak Yunanistan'ın yeni Başbakan'ı seçilen Kiriakos Miçotakis ile birlikte Dışişleri Bakanı Nikos Dendias oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Kıbrıs karasularında yaptığı sondaj çalışmalarını kınayarak derhal son verilmesini talep etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu yasadışı eylem uluslararası hukuka ve deniz hukukuna meydan okurcasına aykırı ve uluslararası toplum onu kınadı. Bu, Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarını ve güvenliğini bozan gerilimin devamıdır" ifadelerine yer verildi.

Mısır

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine Akdeniz'e kıyısı olan Mısır da tepkisini dile getirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin tek taraflı olarak yaptığı çalışmalar bölgedeki tansiyonu artırmaktadır" denildi.

Fransa

Fransa ise Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye'ye uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Mogherini

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konuyla ilgili "Türkiye bölgenin istikrarını tehlikeye sokacak her türlü hareketten kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.

AB'den yaptırım listesi

Bir geminin daha gönderilmesinin ardından Avrupa Birliği de harekete geçti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle (GKRY) dayanışma için Ankara'ya yönelik yaptırım önerilerini masaya yatırmaya hazırlanan AB Komisyonu, Türkiye'ye karşı uygulanabilecek önlemlere ilişkin bir liste hazırladı.

Komisyon, sondaj çalışmalarının devam etmesi halinde son dönemde Türkiye ile gerçekleştirilen tek somut faaliyet olan üst düzey siyasi diyalog toplantılarını askıya almayı, üyelik sürecine destek amaçlı fonlarda yeni bir kesintiye gidilmesini ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin sınırlandırılmasını olası yaptırımlar arasında görüyor.

Türkiye hamlesini yaptı

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki süreçlerle ilgili olarak, "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" değerlendirmesini yapmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Yunanistan
  5. Fransa
  6. Aleksis Çipras

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  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 12 dk önce
    EY MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ BU KAHBE ABD AP VE BUNUN UYDULARINDAN GELİN EL ELE VERELİM ÖLELİM BU KAHBELERDEN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZDAN VE EN AZ İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ EN UFAK BİR MAL ALMAYALIM KENDİMİZ ÜRETELİM VE MUADİLİNİ ALALIM BAŞKA ÜLKEMİ YOK TİCARETİMİZİ BUNLARDAN BAŞKALARI İLE YAPALIMMÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ VE İDARECİLERİMİZ EL ELE VERİP GÖNÜL BİRLİĞİ YAPTIMI İNANIN BUNU BİR YILDA BAŞARIRIZ.

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