  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye’ye kafa tutan Macron’a beklemediği yerden tokat!
Dünya

Türkiye’ye kafa tutan Macron’a beklemediği yerden tokat!

Fransa’daki son anket çalışmaları, halkın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a güvenmediği ortaya koydu. Araştırmalara göre halkın yüzde 82’si, sorunların çözümü için “gerçek bir lidere” ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:59:00 -
Türkiye’ye kafa tutan Macron’a beklemediği yerden tokat!

Doğu Akdeniz’de hukuka dayalı meşru sondaj faaliyetlerinde bulunan Türkiye, Yunanistan’ın tehditlerine maruz kalıyor. Yunanistan’ı başta Fransa olmak üzere, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye’ye karşı kışkırtıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye karşı hukuku ayakları altına alarak Atina’ya destek verirken, kendi ülkesindeki sorunları görmezden gelecek kadar Ankara’ya saldırması halkın tepkisine neden oluyor.

Oran yüzde 82’ye çıktı

Fransa’da Ipsos/Sopra Steria isimli araştırma şirketi tarafından yapılan son araştırmalara göre ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine duyulan güven giderek azalıyor. Le Monde gazetesinde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, ankete katılanların yüzde 82'si "ülke içinde düzenin sağlanması için gerçek bir lidere ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Bu yüzde 82’lik oran, geçtiğimiz sene yapılan araştırmalara oranla yüzde 3'lük bir artış olduğunu gösteriyor. Eylül ayı başında YouGov tarafından yapılan bir ankete göre ise, Fransızların yüzde 61'i Cumhurbaşkanı Macron'u onaylamıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle şikayetçiler

Fransız halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi de beğenmiyor. BFM televizyonu için yapılan bir anket, halkın yüzde 52’sinin, Macron hükümetinin krizi çözmek için attığı adımlara güvenmediğini ortaya koydu.

Ayrıca Fransızlar, Macron’un Doğu Akdeniz’deki hamlelerini de desteklemiyor. Fransız L'Opinion gazetesinde yayınlanan bir yazı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası

Bugünkü yazısında CHP içerisinde yaşanan ‘Atatürk’ krizine değinen gazeteci Turgay Güler, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’ü kastederek CH..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’
Gündem

Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ‘Türkiye'nin en hayati bölgesinin Doğu Akdeniz olduğunu daha önce vurgulamıştım. Çünkü Doğu Akdeniz,..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı