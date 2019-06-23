Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan
- 2019 Avrupa Oyunları'nda Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, bronz madalya kazandı23 Haziran 2019 Pazar 16:11
İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.
Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 153-152 yenerek bronz madalya kazandı.
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