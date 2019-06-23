Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan - 2019 Avrupa Oyunları'nda Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta elde etti. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.

Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 153-152 yenerek bronz madalya kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.