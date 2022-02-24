Türkiye'ye iadesi talep edilmişti! Sedat Peker BAE'den kaçmanın yollarını arıyor

Yeniakit.com.tr

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.

'Her şeye hazırım'

Halk TV, Peker'in bir yakını ile görüşmesini aktardı. Habere göre; firari mafya elebaşının ülke değiştirmeye çalıştığı belirtildi.

Peker, hakkındaki iade talebi için, "BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım." dedi.

Peker, hakkındaki iade talebine ilişkin şunlkarı söyledi:

İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allah'ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah'ın kaderini yaşayacağım.

Sedat Peker'in eşi ile çekilen videosunun yeni olduğu belirtilirken, ülke değiştirmek istediği ancak parsaportu olmadığı için BAE'den yarılamadığı aktarıldı.