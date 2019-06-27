0553 313 94 23

Türkiye'ye gönderilecekler! S-400'ler askeri üsse getirildi

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gönderilmesi planlanan S-400 hava savunma sistemlerinin bugün nakil işleminin yapılacağı askeri üsse getirildiği öğrenildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:57
Türkiye'ye gönderilecekler! S-400'ler askeri üsse getirildi

Rusya, S-400'lerin teslim ve uygulama süreci için hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta uygulamaları yerinde incelemek üzere 9 kişilik özel ekibini Türkiye'ye gönderecek olan Moskova yönetimi, hazırlıklarının yüzde 99'unu tamamladı. Rus yetkililer sürecin sadece Türkiye'ye nakil bölümünün beklendiğini ifade ediyor. Askeri bir üsten nakliye uçakları ile Türkiye'ye getirilmesi planlanan S-400'lerin bugün nakil işleminin yapılacağı askeri üsse getirildikleri öğrenildi.

İlk sevkiyat hazır

Rusya, Türkiye'ye S-400 komplekslerinin ilk sevkiyatını yapmaya hazır. Teslimatın en geç temmuz ayının 9'una kadar yapılmasının planlandığını ifade eden Rus diplomatik kaynakları, teslimatın yüzde 99 seviyesinde olduğunu belirtirken, Türkiye'ye gelecek olan özel ekibin 'olur' vermesinin ardından nakil işlemleri için 'start' verileceğini belirttiler.

Habertürk'ün haberine göre, diplomatik kaynaklar, şu anda lojistik çalışma hazırlanırken, gerekli tüm prosedürlerin tamamlanmaya çalışıldığını belirttiler.

Türkiye, 2,5 milyar dolar değerinde dört bölük yüksek irtifalı S-400 Triumph kompleksi satın aldı. S-400 sisteminin Türkiye topraklarındaki kurulumu 2019 yılı Ekim ayında başlanacaktı ancak Ankara-Moskova hattındaki görüşmeler sonucunda bu süreç öne çekilmişti.

S-400'lere ilişkin siyasi süreç Çin devleti tarafından da yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz'daki Pekin ziyareti sürecinde Pekin yönetiminin bölgesel siyasi gelişmelerin yanı sıra, S-400'ler konusunu da gündeme getireceği ve diplomatik sürece destek vermesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:57
  1. Ankara
  2. S-400 füzeleri

YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid22 dk önce
    amma uzadı bu iş.parasını yıllar önce nakit ödediğimiz halde bu kadar bekletilmesinin sebebi ne ola ki.yoksa 2 kefere(abd ve rusya) bir olup bizi tongaya düşürmeye çalışmasın süreyi uzatarak...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili Almanya’da bir Boşnak’a gözaltı
  1. Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili..
  2. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
  3. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
  4. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
  5. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
  6. AK Parti’li Mersinli’den sert..
  7. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
  8. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
  9. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
  10. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
  11. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
  12. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
  13. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
  14. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
  15. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
  16. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
  17. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
  18. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
  19. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
  20. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
  21. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
  22. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
  23. İşçilerden hayat kurtaran bağış
  24. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
  25. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
  26. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
  27. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
  28. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
  29. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
  30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

Günün Karikatürü

27 Haziran 2019
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!