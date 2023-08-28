  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'ye giden petrol vanalarını kapatmışlardı! Arap ülkesi 'Ankara ile imzalayacağız' diyerek duyurdu
Ekonomi

Türkiye'ye giden petrol vanalarını kapatmışlardı! Arap ülkesi 'Ankara ile imzalayacağız' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:33:00 -
Türkiye'ye giden petrol vanalarını kapatmışlardı! Arap ülkesi 'Ankara ile imzalayacağız' diyerek duyurdu

Türkiye ile Irak arasında petrol anlaşmazlığı devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.. Irak'ın Ulaştırmadan Sorumlu Danışmanı Nasır el-Esedi, Kalkınma Yolu Projesiyle ilgili Türkiye ile anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ulaştırmadan Sorumlu Danışmanı Nasır el-Esedi, Türkiye ve Irak arasında yakında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmalar imzalanacağını belirtti.

Esedi, Irak'ta yayın yapan devlete ait "Es-Sabah" gazetesine bazı açıklamalarda bulundu.

Gazete, Esedi'nin "Türkiye ve Irak arasında yakında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmalar imzalanacak." şeklindeki ifadelerini manşetine taşıdı.

"Bu anlaşmalar, Körfez'i Türkiye sınırına taşıyacak kara ve demir yolu projelerini kapsayacak." ifadelerini kullanan Esedi, söz konusu kara ve demir yollarının Orta Doğu ile Avrupa arasında malların taşınması için temel yol olacağını belirtti.

Gazete, Başbakan Sudani'nin açıkladığı Kalkınma Yolu Projesi'ne Türkiye'nin de önem verdiğini yazdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak Başbakanı Sudani, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağını söylediği Kalkınma Yolu Projesi'ni mayıs ayı sonlarında açıklamıştı. Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor. Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.

Zarar ediyorlardı! Arap ülkesi ile Türkiye petrol konusunda anlaşamadı
Zarar ediyorlardı! Arap ülkesi ile Türkiye petrol konusunda anlaşamadı

Ekonomi

Zarar ediyorlardı! Arap ülkesi ile Türkiye petrol konusunda anlaşamadı

Arap ülkesindeki şirketler! Petrol devleri, ekonomiyi ve dünyanın gözdesi çoğu ülkeyi yönetiyor! Bomba iddia
Arap ülkesindeki şirketler! Petrol devleri, ekonomiyi ve dünyanın gözdesi çoğu ülkeyi yönetiyor! Bomba iddia

Ekonomi

Arap ülkesindeki şirketler! Petrol devleri, ekonomiyi ve dünyanın gözdesi çoğu ülkeyi yönetiyor! Bomba iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23