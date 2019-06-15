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Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında patlama! 7 milyonu geride bırakacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye'nin alınmasıyla turist sayısında önemli bir artış olacağını ifade ederek, gelecek sene Rus turist sayısında 7 milyonu geçeceklerini söyledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:20
Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında patlama! 7 milyonu geride bırakacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye'nin alınmasıyla turist sayısında önemli bir artış beklediklerini belirterek, "Gelecek yıl Rusya'dan gelen turist sayısının 7 milyonu geçmesini bekliyoruz." dedi.

Bağlıkaya, Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye'nin alınmasına yönelik kararı AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'ye gelecek Rus vatandaşlarının belirli bir kısmının kısıtlı olmasının, bir süredir kendilerini rahatsız eden bir konu olduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Çeşitli defalar hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem TÜRSAB, çeşitli mercilere müracaat ederek bunun düzeltilmesi konusunda yardımlar istedik. Sonunda ses duyuldu demek ki, böyle bir karar aldılar. Hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

4-5 milyonluk pazar yeniden açıldı

Rusya'da önemli bir pazarın tekrar Türkiye turizmine açıldığını vurgulayan Bağlıkaya, "Çünkü aileleriyle birlikte baktığınız zaman 4-5 milyonluk bize seyahat edemeyen bir pazar yeniden açılmış oldu." dedi.

Seyahat programlarının ve tur operatörlerinin 2019 için kapasitelerinin belirlenmiş olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Dolayısıyla bu yeni pazarın bu yıl tamamıyla yansıyacağını düşünmüyorum ama 2020'den itibaren çok ciddi artışlar gelecektir. Gelecek yıl Rusya'dan gelen turist sayısının 7 milyonu geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, 2019'da da hedef koyulan 6 milyonun bu sayede üzerine çıkılacağını belirterek, "6,5 milyon turist sayısı zorlanacak gibi geliyor. 4-5 milyonluk, bugüne kadar seyahat etmek istediği halde seyahat edememiş bir kitle var. Bunların hiç değilse yüzde 10'u yüzde 15'i yansıyacaktır." diye konuştu.

 "Rusların Türkiye sevgisi uzun yıllara dayanıyor"

Türkiye'nin Rus turistler tarafından açık ara en çok tercih edilen tatil noktası olmasını değerlendiren Bağlıkaya, "Rusya ile ilişkilerimiz gerçekten tarihinde olmadığı kadar iyi bir seviyede, bunların meyvelerini karşılıklı olarak iki halk da yaşıyor." dedi.

Rusların Türkiye sevgisinin çok uzun yıllara dayandığını vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin misafirperverliği, Türkiye'deki tesislerin Rus turistlerin zevklerine göre, seyahat alışkanlıklarına göre hazırlanmış olması önemli unsurlar. Çok iyi ilişkiler içerisindeyiz ve bu hem turizme hem de ekonomiye yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün başlayan "Türkiye Festivali"nin de önemine işaret eden Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rus meslektaşlarımız da eylülde benzer bir festivali Antalya'da yapacaklar. Karşılıklı bu tür kültürel alışverişler, turizme direk pozitif olarak yansıyor. Pazarda bir numarayız diye burayı boşlamamamız gerekiyor, dünyada da çok ciddi bir rekabet var. Özellikle Rus turist çok değerli bir turist. Dünyadaki bu rekabette biraz daha önde olmak demek, reklam yapmamak, tanıtım yapmamak anlamına gelmiyor. Tam tersine çok daha fazla bu pazarda varlığımızı gösterip, buralardaki bu festivalleri ve etkinlikleri çoğaltmamız gerekiyor."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:20
  1. Antalya
  2. Rusya İçişleri Bakanlığı
  3. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  4. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı

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