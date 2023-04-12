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Gündem Türkiye'ye geçmeye çalışıyordu! Hudut Kartalları yakaladı
Gündem

Türkiye'ye geçmeye çalışıyordu! Hudut Kartalları yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 22:40:00 -
Türkiye'ye geçmeye çalışıyordu! Hudut Kartalları yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 FETÖ'cünün Edirne'de Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi, Edirne'deki Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

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