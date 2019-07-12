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Türkiye’ye fon yağacak! Fed’in faiz indirimi kararı gelişmekte olan ülkeler için fırsat olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tuttuğu ya da indirdiği takdirde rüzgâr gelişmekte olan ülkelerin lehine esecek. Uzmanlara göre Türkiye, bu fırsatı iyi değerlendirir ve yabancı yatırımcılara güven telkin ederse, fon akınıyla karşı karşıya kalır.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:31
Türkiye’ye fon yağacak! Fed’in faiz indirimi kararı gelişmekte olan ülkeler için fırsat olacak

Aldığı kararlarla dünya ekonomisini derinden etkileyen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2,25-2,50 bandında olan faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceği merak konusu. Şu aşamada kurumun oranları sabit tutabileceği veya Başkan Donald Trump’a kulak vererek kademe kademe aşağı çekebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.  Ekonomistler, iki ihtimalin de 2020 ve sonrasında gelişmekte olan ülkelerin gücüne güç katacağı kanısında.

İhtiyat elden bırakılmayacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Ali Küçükçolak, Fed’in yakın dönemde faiz konusunda daha dikkatli davranacağının öngörüldüğünü söyledi. Kurumun faiz artışına gitmeyebileceğini belirten Küçükçolak, “Bu durum, kuşkusuz gelişmekte olan ülkelere fon akışını hızlandıracaktır” dedi.

Trump’ın arzusunun faizlerin yükseltilmemesi; büyümenin kısıtlanmaması olduğuna işaret eden Küçükçolak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabii Fed’in bu talebe ne kadar uyup uymayacağı belli değil. Ancak alelacele bir karar almayacağı, yavaş hareket edeceği de bir gerçek. Bu hareket tarzı şüphesiz, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin işine yarayacaktır. Malum, ülkemizin önünde dört yıllık seçimsiz dönem var. Şayet bu dönem iyi kullanılır, yabancı yatırımcıya güven telkin edilir, ekonomi yeniden ön plana çıkarılırsa Türkiye’ye yabancı yatırımcı akını başlar.

Powell’ın açıklamaları olumlu yankılandı

Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonomik belirsizliğin arttığını; imalatta yavaşlama görüldüğünü kaydederek, faiz indirimi sinyali vermesi piyasalarda olumlu karşılık buldu. Dolar dün bir ara 5,70 liraya gerilerken; Euro 6,40 liradan, Sterlin ise 7,10 liradan fiyatlandı. Yatırım stratejistleri, Powell’ın açıklamasının pek çok firma ve fonu Türkiye’ye yönelteceğini savunarak, “Böylece ülkemiz dünyadan olumlu ayrışacak. Yabancıların uğrak limanlarından biri haline gelecektir” görüşünde birleşti.

Trump’a ince mesaj

Fed Başkanı Powell, Washington’da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde ABD Başkanı Trump’ın kendisini görevden alacağı iddialarına cevap verdi. Powell, “Trump ‘git’ derse tabii ki gitmem. Kanun dört sene boyunca bana süre verdi ve ben bu süre boyunca hizmet edeceğim” diyerek, görevine devam etmekte kararlı olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:31
  1. ABD Merkez Bankası
  2. Ekonomis
  3. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Ali Küçükçolak
  4. Fed
  5. Fed Başkanı Jerome Powell
  6. faiz
  7. ABD Başkanı Trump

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