Türkiye'ye flaş 29 Haziran uyarısı
Meteorolojik kaynaklardan Türkiye'ye 29 Haziran hakkında flaş bir uyarı yapıldı. Meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan uyarıya göre bayramın 2. günü olan 29 Haziran'da 4-5 derecelik Rusya serin havası yurdumuza gelecek. Bu serin havadan sadece iki bölgemiz etkilenmeyecek.
Türkiye'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili günler öncesinden başladı. Erkenden izin alabilen vatandaşlar günler öncesinde yola çıkarak tatil yapacakları yerlere ulaştı. Bayram süresinde izin alabilen vatandaşlar ise dün akşamdan itibaren tatil yapacakları yerlere giriş yaptılar.
Meteorolojik kaynaklar da vatandaşları hava durumu konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak bayramın 2. gününe denk gelen 29 Haziran konusunda vatandaşlara yönelik önemli bir bilgilendirme yapıldı.
“Son sıcaklık düşüşü, sonra yüksek sıcaklıklar başlıyor”
Söz konusu bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Bayramın 2. günü 4-5 derecelik Rusya serin havası geliyor. (Ege ve Akdeniz etkilenmeyecek.) Bu sıcaklık düşüşünün ardından ise uzun süreli sıcaklar başlıyor."
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